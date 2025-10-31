快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

學者警示：出口榮景難長久 半導體關稅恐成經濟反轉關鍵

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處公布第3季GDP年增7.64%，主要來自出口爆發。中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口自5月起突破500億美元大關，連續數月創新高，推升整體經濟表現；但他也警告，榮景恐難持續，若美國半導體課徵高額關稅成真，將成為台灣經濟「反轉的關鍵」。

吳大任分析，台灣出口在過去水準，單月約400億美元，但今年4月已逼近500億美元、5月正式突破500億美元後一路走高，至9月仍維持高檔，顯示AI相關需求強勁，成為拉動出口與GDP的主力。

他指出，美國對等關稅政策於9月7日正式生效，但主要針對傳統產業產品，如鋼鐵、鋁與汽車等；台灣出口主力的半導體產品，目前仍以第232條款進行調查，半導體關稅尚未拍板，台灣暫處於「關稅空窗期」，這也是出口能持續創高的重要原因。

他研判，美國最快可能在11月公布半導體關稅，若依照美國總統川普過去作風推估，實際稅率恐怕「沒有100%，也有50%起跳」，由此促使外國企業赴美投資，來爭取豁免，但恐怕也有高額的投資門檻，整個半導體供應鏈中，並非都如台積電財力雄厚，恐怕仍有些中、小廠商無法達到豁免條件，首當其衝。

吳大任直言，若半導體產品被課高關稅，對台灣經濟的衝擊將極為嚴重，是可能造成經濟反轉的關鍵風險，他建議政府談判應全力爭取半導體稅率優惠，確保台灣在新一輪供應鏈重組中維持競爭力。

