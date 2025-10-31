就保法研議修法 洪申翰揭高齡、失業、育嬰假三大議題

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）和勞動部長洪申翰（左）下午在立法院答詢有關勞保基金補助問題。記者曾吉松／攝影
有關「就業保險法」，立委李昆澤指出，提高65歲以上勞工就保年齡、失業勞工給付縮短至7天、單親喪偶納入育嬰假規範，這三項希望勞動部研議修法。勞動部長洪申翰表示，這三項都在勞動部研議就保法修正草案的檢討內容之中，修法正在最後的盤整階段。

行政院長卓榮泰31日率洪申翰等行政院相關部會首長赴立法院備詢。

李昆澤表示，關於「就業保險法」，有三個子題來跟部長討論。第一，高齡勞工議題；第二，失業勞工問題；第三，關於6+1育嬰假是否加入單親喪偶勞工。

有關高齡勞工議題，李昆澤指出，「就業保險法」現行規定，保險對象是15歲到65歲，他認為必須提高就業年齡，讓更高年齡層就業也能受到保險的保障，因為中高齡就業已經是趨勢。當然前提是年齡提高後，高齡者必須沒有其他的給付，才可以有這項保險的適用。

洪申翰表示，就保法的檢討，正在最後的盤整階段，其中一部分就是適用年齡65歲，是不是要再往上提高。尤其現在少子化、高齡化，確實看到蠻多中高齡勞工還有繼續工作的意願，因此是否提高適保年齡符合整體趨勢，的確正在規劃當中。

洪申翰指出，這幾個月就會提出就保法的修正草案，後續先送政院再送立院，跟立委來討論跟修訂。

關於失業勞工給付，李昆澤表示，失業勞工要申請國家補助給付，必須在失業後14天之內，找不到工作、無法得到職業訓練的狀況下，才能申請失業給付。但他建議，期限應該縮短到7天至10天，讓失業勞工可以趕快得到資源。

洪申翰說，目前整體失業率相對較低，不過失業勞工可以申請相關資源的權益，也是就保法正在檢討的部分。14天期限是否下修，確實有在規劃如改成7天，讓失業勞工申請相關資源，不用間隔這麼多天，這蠻有機會在修正草案之中來提出，跟社會做討論。

另有關育嬰假6+1，洪申翰說明，正在行政院「雙就業、雙照顧」經發會督導之中，賴清德總統政見把育嬰假延長一個月，重點是雙親都請假滿六個月，才能有6+1，這也兼顧到「照顧性別平等」的問題，這部分在就保法的修法之中也會提出。

李昆澤提到，單親喪偶的育嬰假也需要入法，現行法規只有討論到雙親的情形。洪申翰回應，單親喪偶者也包括在就保法修法檢討之中，因為單親者更需要育嬰假。單親育嬰面臨的不是傳統「照顧性別平等」的問題，更需要延長照顧期限，因為單親育嬰更吃力。

失業率 保險

