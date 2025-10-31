快訊

五福董事長許順富奪「金商獎」 旅遊業唯一獲獎者登最高榮譽

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
第79屆金商獎頒獎典禮，五福旅行社董事長許順富榮獲優良商人獎項，由經濟部政務次長江文若(左1)頒發「經濟部獎狀」及全國商業總會理事長許舒博(右1)頒贈「金商獎」獎座。五福/提供
11月1日商人節前夕，全國商業總會31日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，表揚國內商界傑出代表。五福（2745）董事長許順富今年榮獲「優良商人」殊榮，由經濟部政務次長江文若頒發「經濟部獎狀」，全國商業總會理事長許舒博頒贈「金商獎」獎座，為本屆唯一獲獎的旅遊業者。

「優良商人」被譽為我國商界最高榮譽，旨在表彰企業領導人在經營績效、創新與社會責任等方面的卓越表現。許順富出身高雄務農家庭，1980年退伍後投身旅遊業，1988年與友人共同出資在高雄創立五福旅遊，任職董事長期間，帶領五福於2018年上櫃。目前五福全台共有16個服務據點，員工總數超過500人。2023、2024年五福每股純益以7.87元、9.07元創高，2024年營收75.64 億元創歷年新高。

五福創立以來致力提供旅客優質產品與服務，2024年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌」、「最佳產品」共四項大獎。近年積極響應政府推動永續旅遊之政策，並於2025年獲得銅級環保旅遊業認證。

許順富長年以「產業共好」為經營理念，積極推動航空公司與同業合作，從包機、主題旅遊到新航線開發不斷創新，為旅客提供更多元且貼近需求的旅遊產品，獲得市場青睞，營收成長的獲利則與同業及員工共享。此外，五福持續提升薪資獎酬及培育制度，成功吸引旅遊業人才在疫後回流並維持低流動率。

面對獎項肯定，許順富表示，感謝員工、同業夥伴長期以來共同為旅遊業打拚，旅遊產業為多變市場，會持續以誠信務實、與時俱進的態度，為旅遊產業的發展貢獻己力。

