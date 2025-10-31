出口爆發拉抬 第3季GDP年增7.64%寫17年來新高

主計總處31日公布概估，今年第3季GDP成長率達7.64%，遠高於8月預測的2.91%，上修4.73個百分點，創近年罕見強勁成長。平均每人GDP達30萬元，首度單季突破「3字頭」。最大功臣來自出口熱絡，國外淨需求（即輸出減輸入）貢獻經濟成長7.21個百分點，寫下17年來新高。主計總處預估，今年全年經濟成長率「至少5%」。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，上半年評估時，受美國對等關稅政策不確定影響，對出口採保守假設；但隨談判明朗，關稅實施範圍與稅率低於預期，美方又宣布在美投資可豁免關稅，風險顯著下降，加上AI需求強勁、提前拉貨效應湧現，推升第3季經濟表現遠超預期。

主計總處統計，第3季商品出口達1,694億美元，年增36.5%，比原預測高出7.39個百分點，相當於多出91.6億美元；帶動商品及服務輸出實質成長30.64%，較預測增加6.44個百分點。進口年增24.91%，實質成長25.27%，相抵後，國外淨需求貢獻7.21個百分點，是2008年第3季以來新高。

內需方面，總體貢獻0.43個百分點。主計總處指出，第3季資通訊、休閒娛樂等消費增加，股市交易熱絡挹注證券手續費，出國人數續增推升國外消費。不過，汽機車買氣偏觀望、零售與餐飲營收疲軟，壓抑民間消費動能。概估民間消費實質成長0.92%，略高於原預測0.29個百分點；政府消費實質成長0.08%，比預測減1.67個百分點。

資本形成則是唯一負貢獻，實質負成長0.04%，拉低經濟成長0.01個百分點。主計總處分析，第3季資本設備進口年增35.96%，其中半導體設備大增59.58%，國內投資財生產量也成長18.1%，顯示廠商資本支出續強；惟運輸工具投資放緩，特別是營業用小客車與飛機增購減少，導致整體資本形成小幅縮減。

依主計總處8月預測，今年各季GDP成長率分別為5.45%、8.01%、2.91%及1.72%，全年為4.45%。主計總處將於11月28日公布最新預測值。江心怡表示，下半年出口動能仍強，經濟擴張態勢不變，預料將如主計長陳淑姿先前所言，全年成長率可望上修至5%以上。