台電又賺到了！發電用天氣然半年內第3次降價 累降2成

台灣中油公司今（31）日宣布，11月電業用戶天然氣價格調降3.12％，工業用戶天然氣價格調降2.11％，民用天然氣價格則不予調整。

台灣中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣存量維持高位，需求相對疲軟，國際液化天然氣市場價格微幅下跌，致整體進口氣源成本略為降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，114年11月電業用戶調降3.12%，工業用戶調降2.11%。

中油公司表示，考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，114年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收。

發電用天然氣價格自11月1日起每立方公尺12.9906元，創下2022年4月以來新低，發電用天然氣價格回到逾3年半前的水準，台電天然氣發電成本也跟著大為降低。

根據台電最新財報，今年1至9月，稅前盈餘497億元，台電發電量占比最高的天然氣價格連續下滑，有助於台電降低發電成本，今年還剩下2個月，在燃料成本大減的情況下，台電今年終於可見轉虧為盈。