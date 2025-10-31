快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

台電又賺到了！發電用天氣然半年內第3次降價 累降2成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
天然氣是台電發電主力，發電用天然氣價格近半年累積降幅近2成，有助台電降低發電成本。圖為大潭電廠。圖／聯合報系資料照片
天然氣是台電發電主力，發電用天然氣價格近半年累積降幅近2成，有助台電降低發電成本。圖為大潭電廠。圖／聯合報系資料照片

台灣中油公司今（31）日宣布，11月電業用戶天然氣價格調降3.12％，工業用戶天然氣價格調降2.11％，民用天然氣價格則不予調整。

台灣中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣存量維持高位，需求相對疲軟，國際液化天然氣市場價格微幅下跌，致整體進口氣源成本略為降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，114年11月電業用戶調降3.12%，工業用戶調降2.11%。

中油公司表示，考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，114年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收。

發電用天然氣價格自11月1日起每立方公尺12.9906元，創下2022年4月以來新低，發電用天然氣價格回到逾3年半前的水準，台電天然氣發電成本也跟著大為降低。

根據台電最新財報，今年1至9月，稅前盈餘497億元，台電發電量占比最高的天然氣價格連續下滑，有助於台電降低發電成本，今年還剩下2個月，在燃料成本大減的情況下，台電今年終於可見轉虧為盈。

天然氣 中油公司 台電

延伸閱讀

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

簡又新提3原則評估重啟核能 府：需社會共識等3原則

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

相關新聞

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優...

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

就保法研議修法 洪申翰揭高齡、失業、育嬰假三大議題

有關「就業保險法」，立委李昆澤指出，提高65歲以上勞工就保年齡、失業勞工給付縮短至7天、單親喪偶納入育嬰假規範，這三項希...

五福董事長許順富奪「金商獎」 旅遊業唯一獲獎者登最高榮譽

11月1日商人節前夕，全國商業總會31日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，表揚國內商界傑出代表...

台電又賺到了！發電用天氣然半年內第3次降價 累降2成

台灣中油公司今（31）日宣布，11月電業用戶天然氣價格調降3.12％，工業用戶天然氣價格調降2.11％，民用天然氣價格則...

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。