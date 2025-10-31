快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）和勞動部長洪申翰（左）下午在立法院答詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右）和勞動部長洪申翰（左）下午在立法院答詢。記者曾吉松／攝影

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長洪申翰表示，目前門檻4萬元，勞動部有在檢討是不是要往上拉高，甚至接下來有一個機制性可以拉高，實際數字則可跟立委再做研議。

行政院長卓榮泰31日率洪申翰等行政院相關部會首長赴立法院備詢。

李昆澤質詢時提到，針對「就業服務法」第五條，有關透明薪資，招募月薪若是4萬元以下，必須載明薪資區間，例如月薪3萬3,000元，可以寫3萬3,000元到3萬6,000元。不過，現在經常性薪資已超過4萬6,000元，因此他認為4萬元這個揭露門檻必須調整，而且應該要有機制性的調整。

洪申翰答詢時表示，勞動部非常在意勞工薪資條件的各種保障，這幾年最低工資已經連續調漲10次，最低工資月薪已經接近3萬元。近日公布新的移工方案，也把「本勞加薪」條件加進去，意即多聘移工就要幫本國勞工加薪，這都是希望提高勞工薪資所做的努力。

洪申翰提到，透過薪資透明化，也有助於勞工的薪水調漲。在薪資透明的狀況下，勞工可以做比較，透過這個形式希望雇主把薪資調高。的確對於薪資透明化的部分，目前門檻4萬元，勞動部有在檢討是不是要往上拉高，甚至接下來有一個機制性可以拉高。

李昆澤表示，透過薪資透明化，勞工可以掌握自己的薪資狀況，更能掌握自己的權利，調高揭露門檻數字是勢在必行的趨勢。很多歐美國家都有更嚴謹、更詳細的薪資透明制度；台灣方面，他有提出修法版本，他認為揭露門檻應該是最低工資的1.75倍，建議1.5倍到1.8倍之間都可以。

洪申翰說，實際數字可以跟立委再做研議，的確現在4萬元是有調高的空間，甚至變成機制性的，不一定是一個定數，勞動部正在擬定相關修法版本，將參考大家的意見，到時候跟關心的委員一起做討論。希望對勞工薪資有更多保障，薪資透明化是一個蠻重要的支撐薪資上調力道。

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優...

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

就保法研議修法 洪申翰揭高齡、失業、育嬰假三大議題

有關「就業保險法」，立委李昆澤指出，提高65歲以上勞工就保年齡、失業勞工給付縮短至7天、單親喪偶納入育嬰假規範，這三項希...

五福董事長許順富奪「金商獎」 旅遊業唯一獲獎者登最高榮譽

11月1日商人節前夕，全國商業總會31日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，表揚國內商界傑出代表...

台電又賺到了！發電用天氣然半年內第3次降價 累降2成

台灣中油公司今（31）日宣布，11月電業用戶天然氣價格調降3.12％，工業用戶天然氣價格調降2.11％，民用天然氣價格則...

