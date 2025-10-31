薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長洪申翰表示，目前門檻4萬元，勞動部有在檢討是不是要往上拉高，甚至接下來有一個機制性可以拉高，實際數字則可跟立委再做研議。

行政院長卓榮泰31日率洪申翰等行政院相關部會首長赴立法院備詢。

李昆澤質詢時提到，針對「就業服務法」第五條，有關透明薪資，招募月薪若是4萬元以下，必須載明薪資區間，例如月薪3萬3,000元，可以寫3萬3,000元到3萬6,000元。不過，現在經常性薪資已超過4萬6,000元，因此他認為4萬元這個揭露門檻必須調整，而且應該要有機制性的調整。

洪申翰答詢時表示，勞動部非常在意勞工薪資條件的各種保障，這幾年最低工資已經連續調漲10次，最低工資月薪已經接近3萬元。近日公布新的移工方案，也把「本勞加薪」條件加進去，意即多聘移工就要幫本國勞工加薪，這都是希望提高勞工薪資所做的努力。

洪申翰提到，透過薪資透明化，也有助於勞工的薪水調漲。在薪資透明的狀況下，勞工可以做比較，透過這個形式希望雇主把薪資調高。的確對於薪資透明化的部分，目前門檻4萬元，勞動部有在檢討是不是要往上拉高，甚至接下來有一個機制性可以拉高。

李昆澤表示，透過薪資透明化，勞工可以掌握自己的薪資狀況，更能掌握自己的權利，調高揭露門檻數字是勢在必行的趨勢。很多歐美國家都有更嚴謹、更詳細的薪資透明制度；台灣方面，他有提出修法版本，他認為揭露門檻應該是最低工資的1.75倍，建議1.5倍到1.8倍之間都可以。

洪申翰說，實際數字可以跟立委再做研議，的確現在4萬元是有調高的空間，甚至變成機制性的，不一定是一個定數，勞動部正在擬定相關修法版本，將參考大家的意見，到時候跟關心的委員一起做討論。希望對勞工薪資有更多保障，薪資透明化是一個蠻重要的支撐薪資上調力道。