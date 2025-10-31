超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優於預期，多出91.6億美元。如果在第4季維持相同預測下，今年全年經濟成長率來到，一定會破5%，較8月預測值4.45%更高。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡說明，第3季經濟成長率7.64%，主因出口增幅較預測數29.11%高出7.39個百分，相當於91.6億美元，但消費、資本形成及輸入則與預測數差異不大。

主計總處8月時估今年各季GDP分別為5.45%、8.01%、2.91%、1.72%，全年4.45%。今天提出第3季概估，由於出口優於預期，第3季GDP大幅上修7.64%，超乎預期甚多。

行政院主計長陳淑姿日前在立院備詢時，面對立委質詢今年經濟成長表現時，坦言主計總處原本預估因為關稅因素會減少很多，但事實上並沒有，如果按第3季情況預估，今年經濟成長率至少會達5％。中經院17日發布最新預測，也已將今年經濟成長率上修為5.45%。