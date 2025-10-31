快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

勞保撥補法制化 勞長洪申翰：持開放態度並尊重審議結果

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）和勞動部長洪申翰（左）下午在立法院答詢有關勞保基金補助問題。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右）和勞動部長洪申翰（左）下午在立法院答詢有關勞保基金補助問題。記者曾吉松／攝影

有關勞保撥補是否應該入法，行政院長卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究；不論入法與否，勞保撥補政策都會持續下去。勞動部長洪申翰說，接下來在衛環委員會，若朝野立委針對這部分排審提案，勞動部持開放態度跟大家做討論，並尊重最後在立法院審議的結果。

卓榮泰31日率行政院相關部會首長赴立法院備詢。

立委李昆澤質詢時建議，有關勞保撥補，還是必須要明文規定。雖然實質上政府撥補、國家負最終支付責任，行政院都有做到，但勞工還是擔憂，希望有更具體的保障。他分別於2012年、2024年皆提案勞保撥補法制化，督促政府讓勞工安心，就是所謂的安心條款。

卓榮泰表示，政府撥補政策經過多年努力，勞保基金的規模，現在已經足以讓大家安心。有關勞保潛藏負債議題，絕對不會讓勞工恐慌、讓社會擔心，絕對沒有過去那個情景。

卓榮泰指出，整個勞保撥補金額，至今已高達3,800多億元。若加上今年、明年再撥補1,200億元及100億元，總共超過5,000億元。勞保撥補政策會持續下去，這是政府對勞保基金以及勞工權利最大、最終的責任。

對於勞保撥補是否應該入法，卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究。

洪申翰說明，確實看到李昆澤最早提出最終責任的入法，現行政策就是政府負擔最終責任，部分在政策上宣誓很多次。接下來在衛環委員會，若朝野立委針對這部分排審提案，勞動部持開放態度跟大家做討論，並尊重最後在立法院審議的結果。

勞保基金 勞動部 卓榮泰

延伸閱讀

譴責卓榮泰擺爛不提公視董監事名單 立院逕付二讀交協商

藍白譴責卓榮泰癱瘓NCC、話術欺瞞國會 立院逕付二讀交協商

政院拍板 旅宿業開放移工

政院明提移工新政策！卓榮泰：本勞加薪換增額度 資深獲永居

相關新聞

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優...

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長...

勞保撥補法制化 勞長洪申翰：持開放態度並尊重審議結果

有關勞保撥補是否應該入法，行政院長卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究；不論入法與否，勞保撥補政策都會持續...

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。