勞保撥補法制化 勞長洪申翰：持開放態度並尊重審議結果

有關勞保撥補是否應該入法，行政院長卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究；不論入法與否，勞保撥補政策都會持續下去。勞動部長洪申翰說，接下來在衛環委員會，若朝野立委針對這部分排審提案，勞動部持開放態度跟大家做討論，並尊重最後在立法院審議的結果。

卓榮泰31日率行政院相關部會首長赴立法院備詢。

立委李昆澤質詢時建議，有關勞保撥補，還是必須要明文規定。雖然實質上政府撥補、國家負最終支付責任，行政院都有做到，但勞工還是擔憂，希望有更具體的保障。他分別於2012年、2024年皆提案勞保撥補法制化，督促政府讓勞工安心，就是所謂的安心條款。

卓榮泰表示，政府撥補政策經過多年努力，勞保基金的規模，現在已經足以讓大家安心。有關勞保潛藏負債議題，絕對不會讓勞工恐慌、讓社會擔心，絕對沒有過去那個情景。

卓榮泰指出，整個勞保撥補金額，至今已高達3,800多億元。若加上今年、明年再撥補1,200億元及100億元，總共超過5,000億元。勞保撥補政策會持續下去，這是政府對勞保基金以及勞工權利最大、最終的責任。

對於勞保撥補是否應該入法，卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究。

洪申翰說明，確實看到李昆澤最早提出最終責任的入法，現行政策就是政府負擔最終責任，部分在政策上宣誓很多次。接下來在衛環委員會，若朝野立委針對這部分排審提案，勞動部持開放態度跟大家做討論，並尊重最後在立法院審議的結果。