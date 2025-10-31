中油11月民生天然氣價不調整 電業及工業用戶調降
台灣中油公司今天宣布，考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收。
台灣中油指出，近期歐洲及亞洲地區天然氣存量維持高位，需求相對疲軟，國際液化天然氣市場價格微幅下跌，導致整體進口氣源成本略為降低。依據政府核定的天然氣價格公式計算，114年11月電業用戶調降3.12%，工業用戶調降2.11%。
台灣中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策並滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。
