聽新聞
0:00 / 0:00
半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%
主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。
主計總處指出，由於人工智慧(AI)等新興科技應用需求持續熱絡，加以消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.50％，三角貿易表現亦佳；輸入亦受惠於AI產業鏈國際分工及出口引申需求上升，激勵廠商積極備料與購置資本設備，第3季按美元計價商品進口年增24.91％。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.77個百分點。
