快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處指出，由於AI等新興科技應用需求持續熱絡，加以消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.50％。AI示意圖。（路透資料照片）
主計總處指出，由於AI等新興科技應用需求持續熱絡，加以消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.50％。AI示意圖。（路透資料照片）

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

主計總處指出，由於人工智慧(AI)等新興科技應用需求持續熱絡，加以消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增36.50％，三角貿易表現亦佳；輸入亦受惠於AI產業鏈國際分工及出口引申需求上升，激勵廠商積極備料與購置資本設備，第3季按美元計價商品進口年增24.91％。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.77個百分點。

經濟成長 商品 消費

延伸閱讀

川普關稅戰攪亂全球貿易 川習會後可能會有3種情境

陸人民大學學者：中國老百姓盼望「十五五」期間實現兩岸統一

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

中第3季GDP增4.8% 增速放緩…暗批「美濫施關稅」所致

相關新聞

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優...

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長...

勞保撥補法制化 勞長洪申翰：持開放態度並尊重審議結果

有關勞保撥補是否應該入法，行政院長卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究；不論入法與否，勞保撥補政策都會持續...

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。