快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

明年APEC中國主辦 楊珍妮：相信能與會員國正常互動

中央社／ 慶州31日電

中國為2026年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，台灣是否因政治因素受到打壓，引發關注。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，相信可以跟各會員國進行正常互動；APEC台灣代表團人士則強調，參與會議「是我們的權利」。

2025年韓國APEC會議展開，今天會議主軸是為期2天的經濟領袖會議，外界轉而關注2026年APEC將由中國舉辦，是否影響台灣與會權益。

楊珍妮是台灣雙部長代表之一，她對此表示，多年以來，APEC一直是台灣長期參與的重要國際多邊場合，在APEC會議上，相信台灣還是可以跟各會員國進行很自然、正常的互動。

台灣代表團人士則說，台灣是APEC正式會員，參與會議「是我們的權利」。

外交部長林佳龍30日在立法院也被問及此議題，他表示，中方去年在秘魯申辦APEC領袖會議，成員國要求中國公開承諾確保台灣出席人員安全、平等參與權利。中國長年在APEC場合矮化台灣，台灣代表團今年赴韓一度傳出不是由部長層級接機，經與韓方溝通，是由資深官員會議主席接機。

林佳龍強調，今年在韓國慶州經驗是奠定在APEC正常規範下，明年中國是否矮化台灣、出小動作，台灣都必須做好因應與準備。

APEC 林佳龍

延伸閱讀

楊珍妮與美副貿易代表會談　交流關稅議題盼緊密合作

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

相關新聞

超強第三季 主計總處上修第三季GDP到7.64%、全年破5%達陣

主計總處今日發布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，主因第3季出口遠遠優...

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

薪資透明化助漲薪 洪申翰：揭露門檻4萬元研議機制性調高

有關薪資透明化，現行法規招募月薪若是4萬元以下，必須載明確切薪資區間，立委認為應提高揭露門檻，並規劃機制性調整。勞動部長...

勞保撥補法制化 勞長洪申翰：持開放態度並尊重審議結果

有關勞保撥補是否應該入法，行政院長卓榮泰表示，勞動部一直有在做各種財政上的規劃跟研究；不論入法與否，勞保撥補政策都會持續...

半導體動能強勁 今年第3季GDP成長率估達7.64%

主計總處今日發布第3季GDP成長率概估統計，高達7.64%，顯現半導體帶動整體經濟動能大幅成長。

【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。