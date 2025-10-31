明年APEC中國主辦 楊珍妮：相信能與會員國正常互動
中國為2026年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，台灣是否因政治因素受到打壓，引發關注。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，相信可以跟各會員國進行正常互動；APEC台灣代表團人士則強調，參與會議「是我們的權利」。
2025年韓國APEC會議展開，今天會議主軸是為期2天的經濟領袖會議，外界轉而關注2026年APEC將由中國舉辦，是否影響台灣與會權益。
楊珍妮是台灣雙部長代表之一，她對此表示，多年以來，APEC一直是台灣長期參與的重要國際多邊場合，在APEC會議上，相信台灣還是可以跟各會員國進行很自然、正常的互動。
台灣代表團人士則說，台灣是APEC正式會員，參與會議「是我們的權利」。
外交部長林佳龍30日在立法院也被問及此議題，他表示，中方去年在秘魯申辦APEC領袖會議，成員國要求中國公開承諾確保台灣出席人員安全、平等參與權利。中國長年在APEC場合矮化台灣，台灣代表團今年赴韓一度傳出不是由部長層級接機，經與韓方溝通，是由資深官員會議主席接機。
林佳龍強調，今年在韓國慶州經驗是奠定在APEC正常規範下，明年中國是否矮化台灣、出小動作，台灣都必須做好因應與準備。
