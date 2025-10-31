【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。高人氣的他，所到之處無不引發騷動，就連和南韓財閥吃了頓炸雞晚餐都能帶動相關股票飆漲，這樣的場景，對台灣來說絲毫不陌生。

黃仁勳此行出席南韓舉行的APEC企業高峰會，堪稱「AI教父」的他，延續先前走訪全球推廣AI運算應用的模式，目的在行銷自家產品。他和三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」共飲啤酒，都是一場精心安排的秀。熱鬧之餘，輝達今日宣布，和三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，將提供超過26萬顆加速運算晶片，以利啟動南韓的AI建置計畫。該基礎設施採用公私部門部署的架構，為南韓各行各業由AI驅動的經濟成長和創新奠定基礎，包括汽車業、製造業與電信業。

隨著AI時代來臨，這類AI軍備競賽還只是剛開始。由於輝達的產品絕大多數倚賴台灣廠商生產，輝達產品在各國賣得好，對台灣可說是「短多」，但建立主權AI已是各國政府戮力的目標，台灣不能只停留獲取代工製造的利潤而已，勢必同時建立我們自身在AI時代不落人後的優勢，否則就會落入「長空」。

此外，另一個值得關心的議題是，川習會未將輝達最新AI晶片Blackwell或其降規版本，放上談判桌。

就在川習會的前一天，川普還盛讚Blackwell晶片是超級棒的產品，並表示他可能會就此與習近平進行對話。這番言論推升輝達股價，成為全球首家市值突破5兆美元的公司。但在此次川習會中，雙方雖觸及半導體、晶片出口與貿易議題，但並未就Blackwell晶片展開具體談判。

川普沒提此事，應和國安考量有關。美國國會議員強烈反對向中國出售Blackwell晶片，認為即使是降規版本亦可能削弱美國的AI優勢。顯然事涉高敏感性的國安問題，美國對向中國出口此類科技採取高度戒慎態度，美方仍是緊抓不放。

從中國的談判位置來觀察，中國一方面希望取得更強科技產品，另一方面又在國內技術自主上做努力。美國政府曾禁止輝達向中國出口其最先進的AI晶片，直到今年初川普政府才放寬限制，允許輝達出口降規版的H20晶片至中國。然而，美方對中國的科技防堵早就使大陸產生危機意識，北京小心翼翼，正推動本土企業採購中國國內的AI晶片替代方案，導致H20的銷路不如預期。

這反映出科技出口、國家安全與國際貿易交織的複雜性，美中雙方都在測試彼此的底線與步伐。對美國而言，這是釋出「技術出口控制仍在」的訊號。同時，又不完全關閉未來可能性的門。對中國而言，雖或有取得先進晶片的需求，但也可能刻意避免讓此議題成為其弱點。下一步雙方是否將Blackwell或其降規版列入談判清單，勢將牽動全球AI體系的權力結構及產業鏈變化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康