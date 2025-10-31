僱用勞工就要保 災保5大QA 一次看
勞動部說明，為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位(領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍)之勞工或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主之勞工，均屬勞工職業災害保險（下稱災保）強制納保對象。
勞動部指出，截至2025年8月底，災保的投保單位約85萬8千家，投保人數約1,124萬1千人。為了讓雇主及勞工朋友快速了解災保加保相關規定，勞動部特地準備了「災保加保5大問」，提供勞雇一起來瞭解。
問題1：公司僱用勞工未滿5人，就不用幫勞工參加災保，是真的嗎？
答案1：登記有案的事業單位只要僱用1名勞工，就應該在勞工到職當日申報參加災保。
問題2：勞工已經領過勞保老年給付或年滿65歲，還要幫他加災保嗎？
答案2：無論勞工是否已領取勞保老年給付或是否超過65歲，雇主都應該要在勞工到職當日申報參加災保。
問題3：勞工還在試用期間，也需要幫他申報參加災保嗎？
答案3：雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，並無試用期間得免加保之規定。
問題4：雇主沒有幫勞工參加災保會有什麼罰則？
答案4：雇主將被核處2萬元以上10萬元以下的罰鍰，並公布違規事由。
問題5：雇主沒加保會影響勞工請領給付權益嗎？
答案5：受僱登記有案雇主的勞工，災保的保險效力是自到職日生效，雇主未依規定加保，勞工如發生職災事故，仍得依規定請領保險給付，惟勞保局在核發給付後，將於給付範圍內，令雇主限期繳納金額。
勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。勞工也可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。
