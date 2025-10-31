僱用勞工就要保 災保5大QA 一次看

勞動部說明，為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位(領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍)之勞工或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主之勞工，均屬勞工職業災害保險（下稱災保）強制納保對象。

勞動部指出，截至2025年8月底，災保的投保單位約85萬8千家，投保人數約1,124萬1千人。為了讓雇主及勞工朋友快速了解災保加保相關規定，勞動部特地準備了「災保加保5大問」，提供勞雇一起來瞭解。

勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。勞工也可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。