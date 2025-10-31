快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

僱用勞工就要保 災保5大QA 一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。勞工示意圖。本報資料照片
勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。勞工示意圖。本報資料照片

勞動部說明，為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位(領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍)之勞工或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主之勞工，均屬勞工職業災害保險（下稱災保）強制納保對象。

勞動部指出，截至2025年8月底，災保的投保單位約85萬8千家，投保人數約1,124萬1千人。為了讓雇主及勞工朋友快速了解災保加保相關規定，勞動部特地準備了「災保加保5大問」，提供勞雇一起來瞭解。

問題1：公司僱用勞工未滿5人，就不用幫勞工參加災保，是真的嗎？

答案1：登記有案的事業單位只要僱用1名勞工，就應該在勞工到職當日申報參加災保。

問題2：勞工已經領過勞保老年給付或年滿65歲，還要幫他加災保嗎？

答案2：無論勞工是否已領取勞保老年給付或是否超過65歲，雇主都應該要在勞工到職當日申報參加災保。

問題3：勞工還在試用期間，也需要幫他申報參加災保嗎？

答案3：雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，並無試用期間得免加保之規定。

問題4：雇主沒有幫勞工參加災保會有什麼罰則？

答案4：雇主將被核處2萬元以上10萬元以下的罰鍰，並公布違規事由。

問題5：雇主沒加保會影響勞工請領給付權益嗎？

答案5：受僱登記有案雇主的勞工，災保的保險效力是自到職日生效，雇主未依規定加保，勞工如發生職災事故，仍得依規定請領保險給付，惟勞保局在核發給付後，將於給付範圍內，令雇主限期繳納金額。

勞動部提醒，雇主應依規定於勞工到職當日申報參加災保，以保障勞工權益並避免受罰。勞工也可透過行動電話認證等方式登入勞保局e化服務系統，或以郵政金融卡、勞動保障卡至發卡銀行ATM或臨櫃辦理等方式查詢個人投保資料，隨時掌握投保資訊，維護自身權益。

勞保 勞動部 保險

延伸閱讀

抗議最高行判決無理 台鐵產工11月6日發起絕食100小時

長榮空服員之死 工會要求勞動部儘速修法保障請假權

移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

彰化縣未來是否全面非廚餘養豬？農業處今給答案

相關新聞

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行...

僱用勞工就要保 災保5大QA 一次看

勞動部說明，為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位(領有...

災保實績費率制 2026年七成單位減收保費

針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。勞動部表示，2026年實績費率已...

外送產業法制化 平台業者提十大建議籲政府與產業溝通

美食外送產業法制化已討論多時，近日立法院各黨團日前已啟動立法作業，台灣數位平台經濟協會（DEAT）與產業會員今日召開記者...

愛迪達財報隱憂！製鞋供應鏈落底 法人：世足加持「第4季回溫可期」

雖愛迪達(adidas)於公布財報當日，由於美國市場因關稅導致的不確定性增加，且存貨水位上升，引發市場擔憂，導致其股價在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。