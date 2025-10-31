快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

災保實績費率制 2026年七成單位減收保費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。本報資料照片
針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。本報資料照片

針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。勞動部表示，2026年實績費率已計算完成，適用單位共2萬84家，其中逾七成適用單位減收職業災害保險費。

勞動部說明，該制度依照《勞工職業災害保險及保護法》第16條第2項至第5項及《勞工職業災害保險實績費率計算及調整辦法》規定。

勞動部指出，實績費率之適用對象為僱用被保險人人數達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率，依各適用單位最近三年之「職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額之比率」及「職業安全衛生辦理情形」，分別計算加總後得之。

勞動部表示，2026年度適用實績費率之投保單位，共2萬84家，較2025年度1萬9,804家增加280家，其中行業別災害費率減收者計14,660家(占73%)、加收者計3,895家(占19.39%)、維持原費率者計1,529家(占7.61%)，並已於2025年10月30日通知所有適用單位調整結果。

勞動部提及，為促使投保單位重視職業安全衛生管理，以加強職業災害預防，實施實績費率制，結果顯示對於促進雇主加強職災預防工作，以減少職災事故發生，具有一定的成效。簡單來說，職災預防做得愈好，保費調降愈多。

勞動部呼籲，勞工是企業最重要的夥伴，事業單位應致力職業災害預防作業，重視職業安全衛生管理，以維護勞工工作安全，共創優質工作環境，並可降低職業災害保險費率，達到雙贏效果。

保險 勞動部 保單

延伸閱讀

長榮空服員之死 工會要求勞動部儘速修法保障請假權

訴求請假無罪 桃空職工預計將赴民航局、桃園市府陳情

移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

勞動部提出職災勞工及家屬法律權益協助方案

相關新聞

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

【重磅快評】黃仁勳在南韓展現高人氣 宣示AI軍備競賽方興未艾

亞太經合會（APEC）現場除了美國總統川普及中國大陸國家主席習近平兩大巨頭是主角，另一位明星則是輝達（NVIDIA）執行...

僱用勞工就要保 災保5大QA 一次看

勞動部說明，為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位(領有...

災保實績費率制 2026年七成單位減收保費

針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。勞動部表示，2026年實績費率已...

外送產業法制化 平台業者提十大建議籲政府與產業溝通

美食外送產業法制化已討論多時，近日立法院各黨團日前已啟動立法作業，台灣數位平台經濟協會（DEAT）與產業會員今日召開記者...

愛迪達財報隱憂！製鞋供應鏈落底 法人：世足加持「第4季回溫可期」

雖愛迪達(adidas)於公布財報當日，由於美國市場因關稅導致的不確定性增加，且存貨水位上升，引發市場擔憂，導致其股價在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。