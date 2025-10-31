災保實績費率制 2026年七成單位減收保費

針對僱用員工達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率採「實績費率制」。勞動部表示，2026年實績費率已計算完成，適用單位共2萬84家，其中逾七成適用單位減收職業災害保險費。

勞動部說明，該制度依照《勞工職業災害保險及保護法》第16條第2項至第5項及《勞工職業災害保險實績費率計算及調整辦法》規定。

勞動部指出，實績費率之適用對象為僱用被保險人人數達50人以上之投保單位，其勞工職業災害保險之行業別災害費率，依各適用單位最近三年之「職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額之比率」及「職業安全衛生辦理情形」，分別計算加總後得之。

勞動部表示，2026年度適用實績費率之投保單位，共2萬84家，較2025年度1萬9,804家增加280家，其中行業別災害費率減收者計14,660家(占73%)、加收者計3,895家(占19.39%)、維持原費率者計1,529家(占7.61%)，並已於2025年10月30日通知所有適用單位調整結果。

勞動部提及，為促使投保單位重視職業安全衛生管理，以加強職業災害預防，實施實績費率制，結果顯示對於促進雇主加強職災預防工作，以減少職災事故發生，具有一定的成效。簡單來說，職災預防做得愈好，保費調降愈多。

勞動部呼籲，勞工是企業最重要的夥伴，事業單位應致力職業災害預防作業，重視職業安全衛生管理，以維護勞工工作安全，共創優質工作環境，並可降低職業災害保險費率，達到雙贏效果。