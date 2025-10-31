快訊

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
協和電廠。圖／聯合報系資料照片
協和電廠。圖／聯合報系資料照片

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提及市府計畫要發展AI產業，不應再一直反對四接。市長謝國樑表示，未來會綜合考量再做決策，但市民的安全最為優先。

協和電廠改建為四接案，因原場址土壤證實遭汙染，基隆市府公告全廠逾45公頃面積為土壤汙染管控制場址，四接改建案暫時受阻，由台電提出計畫整治後才能開始實質開發行為。

多名議員今天在定期會關切四接發展，民進黨議員張之豪說，協和電廠改建四接，生態的汙染不能說沒有，但在現有選項中，天然瓦斯是相當較安全的、風險也較少，但市府說要發展AI產業，但北部的電已經不夠用了，市長提及要爭取設AI產業，但又反對協和電廠更新改建為四接，認為不安全，這不是互相違背嗎？AI大廠怎麼敢來投資？

民進黨議員鄭文婷說，協和要從燃燒重轉換為天然瓦斯，這有什麼問題？如果天然氣有問題，家中為何要有？市府當初說要爭取輝達，現在人家要去台北設廠了，基隆不夠努力。議員施偉政指出，台電改建四接，未來台肥舊廠土地配合整體開發，將帶動中山區發展。

無黨籍議員陳冠羽表示，雖然四接未來一定會蓋，因為環評都過了，但有土壤有高度汙染問題，市府要嚴格把關。但四接不能和AI產業「掛」在一起，不能說要發展AI就非四接不可，市府要提出自己的產業政策和發展

謝國樑說，針對協和電廠改建四接，對環境的保護及市民的安全是最重要的。近年來AI產業的崛起，是大家要正視的，台電應有法制化的機制，有足夠的電力就可以發展AI產業，但電廠的興建，一定要在對地方在安全沒有風險的情況下才能進行，市民的安全是最重要的考量。

謝國樑指出，四接要綜合考量，他一定會站在市民優先、城市優先角度看待，但決策的背後，希望專業人員、議員等大家一起對四接做決策，不是讓他一個人的決策。

謝國樑表示，成立四接專家學者審查小組機制，為安全把關，目前正在徵詢委員過程中，約11月底完成後會跟外界報告。

針對四接案，市長謝國樑今天表示，未來會綜合考量再做決策，但市民的安全最為優先。記者游明煌／攝影
針對四接案，市長謝國樑今天表示，未來會綜合考量再做決策，但市民的安全最為優先。記者游明煌／攝影

