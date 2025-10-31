愛迪達財報隱憂！製鞋供應鏈落底 法人：世足加持「第4季回溫可期」

雖愛迪達(adidas)於公布財報當日，由於美國市場因關稅導致的不確定性增加，且存貨水位上升，引發市場擔憂，導致其股價在財報公布當天重挫10.4%，不過法人指出，台灣相關供應鏈營運普遍已在第3季落底，第4季可望開始回溫，加上明年將迎世足，有望迎一波復甦。

愛迪達第3季營收為66.30億歐元，年增3.0%，略低於市場預期，其中營收主要受到不利匯率的影響。從產品類別來看，鞋類和服飾均實現雙位數的強勁增長。值得注意其第3季存貨金額達54.71億歐元，較去年同期增加21%，也高於上一季。公司表示，存貨增加主因是去年同期基期較低，以及為世界盃相關產品提前採購和較快的入庫速度。

另外，儘管第3季業績略遜預期且存貨增加，愛迪達仍上調2025年全年營運指引。公司預期，若包含2024年的Yeezy銷售，2025年全年營收以貨幣中性計算將年增9%，高於先前預期的高個位數增長。營業利益預期將成長至20億歐元，顯著高於先前預期的17至18億歐元。

但市場更關注財報中的潛在隱憂。愛迪達雖上調財測，但因美國市場的關稅不確定性，加上存貨水位上升，仍導致股價重挫10.4%。不過法人評估，台灣供應鏈營運已在2025年第3季觸底，第4季將開始回溫，並且可期待2026年世足賽帶來的正面效應。