快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

愛迪達財報隱憂！製鞋供應鏈落底 法人：世足加持「第4季回溫可期」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
愛迪達（Adidas）。 路透
愛迪達（Adidas）。 路透

愛迪達(adidas)於公布財報當日，由於美國市場因關稅導致的不確定性增加，且存貨水位上升，引發市場擔憂，導致其股價在財報公布當天重挫10.4%，不過法人指出，台灣相關供應鏈營運普遍已在第3季落底，第4季可望開始回溫，加上明年將迎世足，有望迎一波復甦。

愛迪達第3季營收為66.30億歐元，年增3.0%，略低於市場預期，其中營收主要受到不利匯率的影響。從產品類別來看，鞋類和服飾均實現雙位數的強勁增長。值得注意其第3季存貨金額達54.71億歐元，較去年同期增加21%，也高於上一季。公司表示，存貨增加主因是去年同期基期較低，以及為世界盃相關產品提前採購和較快的入庫速度。

另外，儘管第3季業績略遜預期且存貨增加，愛迪達仍上調2025年全年營運指引。公司預期，若包含2024年的Yeezy銷售，2025年全年營收以貨幣中性計算將年增9%，高於先前預期的高個位數增長。營業利益預期將成長至20億歐元，顯著高於先前預期的17至18億歐元。

但市場更關注財報中的潛在隱憂。愛迪達雖上調財測，但因美國市場的關稅不確定性，加上存貨水位上升，仍導致股價重挫10.4%。不過法人評估，台灣供應鏈營運已在2025年第3季觸底，第4季將開始回溫，並且可期待2026年世足賽帶來的正面效應。

愛迪達 財報

延伸閱讀

中國關稅到底幾％？鄉民用新聞與數據講清楚…驚人數字曝光：比台灣低

美國青年因失業率高而減少外食 速食連鎖業Chipotle今年三降財測

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

紐時：恢復之前現狀換關稅降 北京諳給面子贏裡子

相關新聞

AI需求續強加上年底採購帶旺傳產 9月製造業燈亮五個月來首見黃藍燈

台經院今日發布9月製造業景氣燈號，9月製造業受AI資通訊需求續強，歐美及中國年底採購需求帶動，抵消傳產疲弱走勢，加上台股...

四成熟齡族中年後開始存退休金！目標高達2665萬 平價版退休金少很多

隨著社會高齡化，國人開始重視退休金議題，yes123求職網針對45歲以上熟齡族調查發現，高達六成在40歲以前就開始存退休...

外送產業法制化 平台業者提十大建議籲政府與產業溝通

美食外送產業法制化已討論多時，近日立法院各黨團日前已啟動立法作業，台灣數位平台經濟協會（DEAT）與產業會員今日召開記者...

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

台電計畫將協和電廠改建為四接，現因原場址土壤遭汙染，四接改建案暫時卡關。基隆市議會今天多位議員關切四接案發展，並有議員提...

愛迪達財報隱憂！製鞋供應鏈落底 法人：世足加持「第4季回溫可期」

雖愛迪達(adidas)於公布財報當日，由於美國市場因關稅導致的不確定性增加，且存貨水位上升，引發市場擔憂，導致其股價在...

製造業9月景氣轉亮黃藍燈 終結連4個月衰退

儘管全球製造業復甦腳步仍顯疲弱，但台灣製造業在電子與資通訊產品需求續強帶動下，景氣明顯好轉。台經院公布9月製造業景氣信號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。