製造業9月景氣轉亮黃藍燈 終結連4個月衰退

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

儘管全球製造業復甦腳步仍顯疲弱，但台灣製造業在電子與資通訊產品需求續強帶動下，景氣明顯好轉。台經院公布9月製造業景氣信號值升至11.06分，月增1.49分，燈號由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈，終結連4個月的藍燈。

台經院指出，美、中製造業PMI雖較上月改善，但仍屬衰退期間，加上日本與歐元區PMI較上月下滑，顯示全球景氣仍處盤整階段。不過，台灣電子與資通訊產品出口與接單表現亮眼，傳產則受歐美與中國年底採購需求帶動，出口年減幅收斂，推升需求、售價與原物料投入等指標同步提升。

在金融面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得OpenAI大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，加上晶片龍頭營收亮眼，推升台股價量齊揚，製造業對當月及未來半年的悲觀情緒明顯淡化，讓製造業景氣信號回升。

細部產業觀察，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業，皆受惠於AI應用及相關產能需求，持續帶動出口與生產擴增，雙雙轉為揚升的黃紅燈，表現最佳；機械業受惠半導體擴充產能與訂單增加，由衰退藍燈轉為低迷的黃藍燈。

其餘包含像是食品業續呈黃藍燈，紡織業、電子用化學品、塑橡膠製品、基本金屬業、汽車及其零件等，接續呈衰退的藍燈。

9月製造業景氣信號值明顯改善，台經院分析，科技產品受AI應用及新品備貨需求推動，出口與接單動能延續；傳產則因進入年底採購旺季、備貨需求增加，出口年增率由負轉正。新台幣續貶及美國降息效應延伸，有助出口競爭力與企業信心回溫。

台經院指出，近期「川習會」在韓國釜山舉行，美國總統川普宣布調降針對中國因芬太尼問題所加徵部分關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、暫緩稀土出口管制並加強管控芬太尼外流，為升溫的貿易緊張關係帶來緩和。然而，協議細節仍待確認，全球經濟前景依舊充滿不確定性。

台經院認為，短期內AI與消費性電子產品需求仍可支撐科技業動能，傳產在年底採購需求帶動下亦有回溫跡象，高科技與傳產景氣分歧略有縮小。不過，在台美關稅談判尚未取得進展、美國貿易政策影響逐步擴大的情況下，製造業仍須審慎應對外部風險變化，並強化產業韌性，以維持穩健發展。

