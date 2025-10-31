怡和首度參展台灣國際智慧能源週 展現能源實力

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
怡和國際 (7590) 及其轉投資成立怡和國際能源、怡和綠電超商於10月29日至31日首度參加「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際太陽光電展」。照片／業者提供
怡和國際 (7590) 及其轉投資成立怡和國際能源、怡和綠電超商於10月29日至31日首度參加「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際太陽光電展」。照片／業者提供

怡和國際 （7590） 及其轉投資成立怡和國際能源、怡和綠電超商於10月29日至31日首度參加「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際太陽光電展」。此次展出以「穩健專業、永續創新」為主軸，展示表後儲能系統、太陽光電開發、EPC工程整合服務、O&M維運管理以及用AI與信託重構台灣能源市場，充分展現集團結合能源、科技與金融專業在再生能源圈方位布局的實力與決心。

在此次參展內容部分，怡和累積過往十幾年的案場實務及金融經驗，從企業用電需量盤點、表後儲能規劃、智慧能源管理(EMS)、電力交易及案場融資，怡和國際集團提供客戶一條龍整合服務，協助客戶輕鬆強化企業用電韌性。怡和創新商業模式打破傳統建置門檻，推出智慧儲能安裝零負擔方案，客戶0利率及客戶0出資。

怡和國際能源為全台最具經驗電業EPC統包商及電廠運維服務的領航者，展出太陽光電布局成果之品質保證，建置容量共計98.6MW，年發電量約125GWh，減碳量約59,250噸，相當種植約586萬棵樹。怡和綠電超商以「綠電交易平台 × AI 媒合 × 金融信託」三軸構成核心架構，打造兼具效率與信任的綠電服務生態。

怡和國際集團表示，面對全球能源轉型的浪朝，怡和國際以穩健的專業技術與豐富的專案經驗，持續推動智慧能源與再生能源的多元應用，協助客戶建構高效、安全且具永續價值的能源系統。我們期待透過此次展會，與產業夥伴共同開創綠能新契機，為台灣的能源轉型貢獻力量，共同邁向2050淨零碳排的永續未來。

太陽光電 綠電 再生能源

