日本央行利率連六凍 日經指數再創高 半導體 ETF 表現最亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日本央行決議利率維持在0.5%不變，連六次按兵不動，符合市場預期，激勵日本股市再度創高，日經225指數31日早盤一度突破52,000點，續寫歷史新紀錄。中國信託投信表示，在美日同盟的情況下，日圓欲弱不易，預期日本央行將採溫和升息策略，有望吸引外資進入日本股市，前景相對明朗的日本半導體產業。可望受惠。

在政策信心與匯率走勢雙重助攻下，日圓兌美元短線摜破153關卡，觸及9個月低點，進一步帶動出口導向與科技產業獲利前景。觀察31日在台日股ETF表現，仍以半導體主題的日股ETF表現最好，截至午盤，以中信日本半導體（00955）盤中漲逾2%最多，另外包含台新日本半導體（00951）漲約1.8%，兩檔日本半導體ETF皆再創掛牌新高。至於追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）則約有1.6%漲幅。

00954經理人許家瑜表示，日圓貶值有利出口導向的科技與製造企業，且日本央行仍維持寬鬆基調，資金環境相對寬裕，有助半導體產業進一步擴產與投資。隨著AI應用滲透率快速提升，從伺服器、高速運算到汽車晶片，皆持續拉動上游供應鏈需求。

日央未來將緩步升息，許家瑜認為對日本半導體產業仍為利多，主因日圓相對美元轉強，才能吸引更多海外資金進駐日股，有助於推升半導體企業股價，且投資人在日圓低檔時佈局日股，亦有機會掌握未來日圓升值的匯兌利益。

中國信託投信指出，在日本政策推動、AI趨勢與匯率環境多重利多下，日本半導體正迎來結構性成長契機。投資人可藉由投資日股科技主題型ETF，掌握日本半導體先進製程產業鏈的完整成長潛能。

日本央行 半導體 日圓

