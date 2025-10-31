四成熟齡族中年後開始存退休金！目標高達2665萬 平價版退休金少很多

隨著社會高齡化，國人開始重視退休金議題，yes123求職網針對45歲以上熟齡族調查發現，高達六成在40歲以前就開始存退休金，另外四成是40歲以後，平均預估退休金目標高達2665萬元，目前只存到約634萬元。如果退而求其次，平民版退休金目標則約639萬元起跳。

調查顯示，對於熟齡勞工族來說，若衡量收入與支出，屬於「40歲以前」，也就是「青年階段」就開始存退休金的，比例佔59.9%；但是屬於「40歲以後」，等於進入「中年階段」才開始存的，比重也有40.1%。

在「生活無虞」前提下，他(她)們原本預估的退休金，應該準備多少錢呢？調查顯示，平均高達2,665萬元；可惜截至目前為止，達成率僅為23.8%：代表準備退休金的「缺口比率」，已上看76.2%。

如果以2,665萬的23.8%估算，目前大概僅存到634萬元，等於「退休金缺口」，其實還有2031萬元。

這個目標算是高估，或者被低估？是否還有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為26,640元：假如60歲退休，平均活到80歲，20年開銷換算下來，剛好約為639萬元，對比上述平均「已存的」634萬元，其實也與這個「平價（節儉）版」的退休金數字差不多了。

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，此次調查發現：有65.7%勞工想「每月領」；也有34.3%想「一次給付」。