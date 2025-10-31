DEAT 攜三大外送平台提出十大建議 呼籲多方對話與平衡產業實況

立法院上周三積極討論《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）草案，因外送員積極爭取更多權益、保障，包括最低薪資和提出多項要求，也與平台業者對修法立場產生歧異。台灣數位平台經濟協會（Digital Economy Association Taiwan, DEAT）今（31）日協同產業會員舉辦記者會，提出「外送產業十大建議原則」，呼籲政府在推動外送產業相關中央法制化程序前，應儘速開啟與產業的溝通討論，避免相關規範對新興的數位經濟產業產生難以衡量的衝擊。

DEAT理事長劉于遜強調，當前外送產業複雜度高、利害關係人眾多，但觀察到部分討論與產業運作實際情況有所落差，建議法案開啟正式討論前，應召開至少四場公聽會、聘請相關領域學者專家進行產業經濟影響評估，讓各種觀點都能經過充分討論。他表示，台灣不是第一個希望規管外送產業的國家，但在國外已經看到部分的國家/地區,因新規範的實施，對消費者和商家造成衝擊，外送員反而失去原先重要的工作彈性。

他表示，修法偏向單一立場，對產業可能帶來負面影響，相對應的狀況可能是工作機會的減少，甚至是在相關的費用上面出現變動，可說牽一髮動全身，如果沒有經過所有參與者完善的溝通以符合產業發展，未來相關法案有可能不盡完全，日後還要修法修正，反而會是負面狀況。DEAT希望政府能夠召開公聽會，找更多產業先進跟學者，甚至外送員，共同給予修法更完整的建議。

從外送員角度出發 十大原則包括三大面向

他表示，DEAT也站在這個外送員角度，十大原則包括三大面向，首先是重視權益保障，包括大家關心報酬和停權相關的事項，第二是消費者跟商品上架，也需要保障相關權益，包含外送的費用、食品安全的把控，第三當然是相關的道路安全教育訓練經驗。希望透過政府還有產業的合作，提升外送環境的品質和安全性。

希望開啟多包容性、創新性的對話，做出永續發展的政策。

Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，業界很關注外送平台事業與外送員，但立法也有偏向某方面的方向，根據Uber Eats年初的一項統計，外送員平均時薪扣除自己交通工具的成本，時薪達到270元，高於現行最低工資。

外界關注外送員收入，但也可以注意到外送員高度兼職，每周外送30小時以上者占全體外送員比率極低，大多數人若多為兼職，注重其彈性、賺外快的特質更加重要。如果平台給予固定時薪，導致大家全部來當外送員，平台反而很難評估如何給予彈性工作者適當的薪資，或不排擠到其他要彈性自由的外送者，最後可能導致消費者不下單，影響了餐廳也同樣影響了外送員。

foodpanda公共事務總監郭昕宜表示，除了報酬外，還有很多外送員的停權或爭議處理機制，產業界擔心的是在各方討論中，明顯有產業運作實況和多方角色的平衡並未被全面納入考量，集中單一面向討論，可能對產業產生不可逆的衝擊，公共政策要在事實基礎上討論，修法方向比較能達成全面權益的考量。