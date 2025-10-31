AI需求續強加上年底採購帶旺傳產 9月製造業燈亮五個月來首見黃藍燈
台經院今日發布9月製造業景氣燈號，9月製造業受AI資通訊需求續強，歐美及中國年底採購需求帶動，抵消傳產疲弱走勢，加上台股走強。9月製造業景氣信號值增加1.49分至11.06分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉亮代表景氣低迷的黃藍燈，是今年5月以來再見黃藍燈。
台經院指出，9月美、中製造業PMI（採購經理人指數）較上月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。國內製造業方面，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，加上製造業廠商對景氣悲觀看法比重下降，經營環境指標顯著改善，製造業景氣信號值上升11.06分，燈號轉亮黃藍燈。
台經院分析，9月製造業景氣信號值較上月明顯改善，除了科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續。傳產產品則因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長。同時新台幣匯率延續上月續貶格局及美國降息效應延伸，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較上月調查明顯減少，使得9月製造業整體景氣燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈，為今年5月以來新高。
展望未來，台經院認為，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行雙邊會談，會後川普宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；作為回應，中方承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形。整體而言，「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。不過，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。
台經院認為，對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業亦受年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小。然而在台美關稅談判尚未取得具體進展情況下，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度。因此，未來仍須持續觀察外部風險變化，並強化產業韌性，以維持穩健發展。
