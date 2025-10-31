最高30萬！台南推家戶屋頂太陽光電補助 申請熱烈再加碼
台南市推動再生能源，今年3月公告「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，編列 600萬元，因申請踴躍公告迄今已全數用罄，市府再向中央爭取加碼4500萬元，提供家戶屋頂設置太陽光電者每瓩 (kW) 3000元獎勵，受理時間至11月30日。
市長黃偉哲指出，在住家屋頂設置太陽光電系統，除可透過發電獲得每月的額外收益，亦可延長屋頂使用壽命，並達到隔熱降溫、節能減碳等效益。目前提供民眾申請的相關獎勵及補助開放辦理中，符合獎勵資格條件的市民朋友把握時間踴躍申請。
經發局長張婷媛表示，目前台南市「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」中央補助款仍充裕，若於台南市轄內之H類 (使用執照建物用途) 建築物屋頂設置太陽光電發電設備，且屋頂面積小於1000平方公尺以下，屬今年1月1日起取得設備登記文件者，可在11月30日前提出獎勵申請，每瓩獎勵費用為3000元，單案最高獎勵30萬元。
2025年相關申請規定及表單格式公告於台南陽光電城資訊網(https://reip.tainan.gov.tw/屋頂加速申請表單/)，符合資格的申請者可至網站查詢下載並填寫完成後郵寄或送至台南市政府經濟發展局能源科 (台南市新營區民治路36號)，或撥打「經發局能源科專線 (06-6351458)」或「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫-專案辦公室 (06-6327019)」洽詢。
