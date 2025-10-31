最高30萬！台南推家戶屋頂太陽光電補助 申請熱烈再加碼

台南市推動再生能源，今年3月公告「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，編列 600萬元，因申請踴躍公告迄今已全數用罄，市府再向中央爭取加碼4500萬元，提供家戶屋頂設置太陽光電者每瓩 (kW) 3000元獎勵，受理時間至11月30日。

市長黃偉哲指出，在住家屋頂設置太陽光電系統，除可透過發電獲得每月的額外收益，亦可延長屋頂使用壽命，並達到隔熱降溫、節能減碳等效益。目前提供民眾申請的相關獎勵及補助開放辦理中，符合獎勵資格條件的市民朋友把握時間踴躍申請。

經發局長張婷媛表示，目前台南市「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」中央補助款仍充裕，若於台南市轄內之H類 (使用執照建物用途) 建築物屋頂設置太陽光電發電設備，且屋頂面積小於1000平方公尺以下，屬今年1月1日起取得設備登記文件者，可在11月30日前提出獎勵申請，每瓩獎勵費用為3000元，單案最高獎勵30萬元。