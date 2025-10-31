快訊

中鋼9月稅前虧損9.8億 法人預期鋼價上漲動能有限

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鋼鐵示意圖。圖／AI生成
中鋼（2002）自結9月營運仍處於虧損階段，單月營業損失9.07億元，稅前虧損9.8億元。群益投顧表示，目前鐵礦砂價格約每噸105美元，近一個月價格持續狹幅震盪整理，目前觀察市場需求仍偏弱，預期在中國大陸旺季過後，短期缺乏推動鋼價上漲的動能。下游需求展望仍弱、短期原料價格震盪，預期鋼價上漲動能有限。

群益投顧表示，觀察目前市況，市場需求仍偏弱，預期在大陸旺季過後，短期缺乏推動鋼價上漲的動能。反應在報價方面，中鋼11月盤價以平盤開出，主要反應原料價格震盪，亞洲鋼價上漲空間有限。原料價格中，國際鐵礦砂價格約每噸105美元，近一個月價格持續狹幅震盪整理，大陸市場的鐵礦砂價格持續在人民幣800元以下震盪。

美國自今（2025）年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅上升雖可以保護美國本土鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價上揚，有利於部份以美國市場為主的業者。8月中旬，美國再度公告將鋼鋁關稅的適用範圍放寬，鋼鋁關稅50%的範圍擴大到407項關連鋼材，但對鋼市的主要影響在上一波關稅升至50%時即已反應，再增加課稅項目對鋼鐵產業影響有限。

