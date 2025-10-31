降息加持、AI 助攻 柏瑞投信：透過多重資產參與美國多頭行情

隨著全球市場逐漸走出高利率陰霾，美國再度站上全球投資舞台的中心。柏瑞投信表示，隨著美國聯準會(Fed)再次啟動降息循環，資金成本下降將為股債市場注入活水，同時年底消費旺季即將展開，零售與科技業營收亦可望同步受惠，使得美國股債市場將展現出同時具備「成長」與「防禦」的獨特優勢。

柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，美國股市在消費力與創新科技的帶動下，將延續強勁的成長動能。另一方面，債市則因經濟韌性與降息紅利，有望提供息收與價格上行的空間，可透過美利堅多重資產收益策略，把握AI紅利浪潮，並聚焦多元息收同時降低投組波動風險。

江仲弘表示，觀察美國企業相對於其他國家企業的基本面更具有韌性，在歷經4月初的大跌後，根據Bloomberg在8月統計，美國標準普爾500指數(S&P 500)的盈餘預估一路上修，且修正幅度大幅優於世界指數(不包括美國)。此外，Bloomberg 統計，近期公布第3季財報的企業中，有85%的獲利優於預期，而S&P 500成分企業對未來一年的EPS前景亦普遍抱持樂觀看法。

江仲弘表示，受惠於AI投資與科技應用的蓬勃發展，美國科技股的財報表現優異。根據外資券商Goldman Sachs於8月統計，美國第2季財報營收優於預期比例的前兩名，分別是通訊服務產業和資訊科技業的99%、97%。整體來看，美國科技股有望持續實現亮眼的股東權益報酬率(ROE)，且估值與其獲利趨勢一致，因此，已不屬非理性泡沫表現。

柏瑞投信表示，柏瑞策略的定位很清楚，就是專注美國，聚焦在美國股債市場。該策略的獨特優勢就在於首創「股債掩護性買權(Covered call)」的應用，可以根據景氣變化來動態調整，以期掌握多重收益來源，一方面有機會獲得資本利得，還有機會獲取股債權利金的收入。透過美國股債雙引擎的配置，可望持續參與美國市場的成長契機。

股債掩護性買權(Covered Call)是柏瑞投資團隊透過獨家RDS景氣溫度計來判斷當前市場氛圍，當景氣偏向樂觀時，讓股票資產專注追求潛在成長動能，不做股票掩護性買權，然後把權利金收入來源轉移到波動可能較高，卻漲幅相對有限的債券資產來收取。而當景氣轉趨保守，隨著股市回檔風險升高，則聚焦優質債券資產，把掩護性買權轉回股票資產，有較高的機會尋求權利金收入並提升投組的防禦力。初步規劃掩護性買權策略主要透過相關ETF執行。

柏瑞策略目標為配置股票四成，核心鎖定那斯達克股票，對焦AI、半導體與雲端帶來的結構性紅利。同時布局債券六成，採用美國公債搭配非投資等級債的槓鈴式配置，一方面可承接降息循環下的潛在價差，另方面收取具有吸引力的債息。以目前仍在相對較高利率的環境下，公債利率持續震盪，債市的波動度不亞於股市，此時該策略將以債券掩護性買權為主，以求收取權利金收入的機會、並對沖利率的風險，但需留意美國股債市仍有波動風險。