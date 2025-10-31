我對美出口優勢 恐面臨嚴重削弱

彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半，將大幅降低中國大陸貿易損失，台灣對美國出口損失則會隨之增加，反映競爭優勢減弱。

彭博經濟研究估計，從截至10月27日已上路的關稅措施來看，2030年前中國大陸對美國商品出口，可能比基準情境（關稅維持在2024年水準時）減少近七成。芬太尼關稅砍半將帶動減幅縮小至不到五成，完全取消這些關稅則會讓這個數字降至一成左右。

美國其他貿易夥伴受到的影響與中國大陸相反，模型顯示芬太尼相關關稅下降，將導致中國大陸以外夥伴對美國商品出口減幅，將從目前美中貿易休戰狀態下的14%擴大至15.5%。如果取消芬太尼相關關稅，這個數字將上升至18%。

這種對比對一些亞洲經濟體而言特別明顯，尤其是台灣。台灣在目前關稅下占據奪取半導體和電子裝置大量市占率的優勢，原因是這些產品大多豁免對等關稅，但無法逃過美國對中國大陸祭出的芬太尼相關關稅，調降芬太尼相關關稅將嚴重削弱台灣競爭優勢。

此外，彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半至10%，將導致台灣對美國出口減幅從3%左右擴大至近8%，取消這些關稅則會帶動這個數字進一步上升至16%左右。