快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

我對美出口優勢 恐面臨嚴重削弱

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半，將大幅降低中國大陸貿易損失，台灣對美國出口損失則會隨之增加，反映競爭優勢減弱。

彭博經濟研究估計，從截至10月27日已上路的關稅措施來看，2030年前中國大陸對美國商品出口，可能比基準情境（關稅維持在2024年水準時）減少近七成。芬太尼關稅砍半將帶動減幅縮小至不到五成，完全取消這些關稅則會讓這個數字降至一成左右。

美國其他貿易夥伴受到的影響與中國大陸相反，模型顯示芬太尼相關關稅下降，將導致中國大陸以外夥伴對美國商品出口減幅，將從目前美中貿易休戰狀態下的14%擴大至15.5%。如果取消芬太尼相關關稅，這個數字將上升至18%。

這種對比對一些亞洲經濟體而言特別明顯，尤其是台灣。台灣在目前關稅下占據奪取半導體和電子裝置大量市占率的優勢，原因是這些產品大多豁免對等關稅，但無法逃過美國對中國大陸祭出的芬太尼相關關稅，調降芬太尼相關關稅將嚴重削弱台灣競爭優勢。

此外，彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半至10%，將導致台灣對美國出口減幅從3%左右擴大至近8%，取消這些關稅則會帶動這個數字進一步上升至16%左右。

關稅 美國

延伸閱讀

克魯曼評川普亞洲行：美國輸了貿易戰 徒留3大經濟傷害

川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

美對陸芬太尼相關關稅砍半！彭博點名台灣首當其衝 關鍵數字曝光

大陸公布 美將取消10%芬太尼稅、暫停對陸造船業調查一年

相關新聞

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消...

我對美出口優勢 恐面臨嚴重削弱

彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半，將大幅降低中國大陸貿易損失，台灣對美國出口損失則會隨之增加，反映競爭優勢減弱。

氣候變遷對策委員會議 總統喊強化綠色成長動能

賴清德總統昨（30）日主持總統府氣候變遷對策委員會議，宣布最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，他指出，去年綠色...

台灣於APEC展開AI外交 吳誠文：不會獨享半導體實力

國科會主委吳誠文表示，台灣在人工智慧（AI）具有優勢，他在今天的APEC會議上，跟所有會員經濟體承諾，台灣不會獨享半導體...

「老屋延壽」最快年底上路 高齡弱勢戶再加碼補助50%

內政部匡列3年50億元提出「老屋延壽規畫」。內政部長劉世芳表示，將從人口稠密及老宅分布多的雙北地區先展開巡迴說明會及宣導...

「老宅延壽」最快年底上路 每棟補助最高65%、高齡弱勢再加碼50%

為解決人屋雙老問題，內政部30日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在年底上路、受理申請。內政部國土署補充，總統已公布特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。