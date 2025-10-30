氣候變遷對策委員會議 總統喊強化綠色成長動能

賴清德總統昨（30）日主持總統府氣候變遷對策委員會議，宣布最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，他指出，去年綠色科技產業附加價值已超過5千億元，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴總統也表示，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，為台灣帶來複合式挑戰。未來除了要強化「綠色成長」動能，更要繼續推進共創淨零轉型新局。在極端氣候下，需要結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。

不過，委員會議顧問簡又新在專題演講時，拋出核能議題。他指出，台灣應重新思考核能政策，否則恐難完成2030年淨零轉型目標。簡又新指出，若無充足的低碳電力，將難以供應AI與半導體產業的用電需求，要有充足的電力才有AI算力，有算力才有國力。賴總統強調，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。

內政部昨日也在會中首度公告，12月將公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」。內政部提出「近零碳建築的轉型與展望」，為了擴大建築能效，首度推動立面太陽光電增加綠能。立面太陽光電板裝置容量為11.34kWp，目前規劃高雄、台北共四處立面光電示範案例，裝置容量為559.28kWp。