快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候變遷對策委員會議 總統喊強化綠色成長動能

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（30）日主持總統府氣候變遷對策委員會議，宣布最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，他指出，去年綠色科技產業附加價值已超過5千億元，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴總統也表示，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，為台灣帶來複合式挑戰。未來除了要強化「綠色成長」動能，更要繼續推進共創淨零轉型新局。在極端氣候下，需要結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。

不過，委員會議顧問簡又新在專題演講時，拋出核能議題。他指出，台灣應重新思考核能政策，否則恐難完成2030年淨零轉型目標。簡又新指出，若無充足的低碳電力，將難以供應AI與半導體產業的用電需求，要有充足的電力才有AI算力，有算力才有國力。賴總統強調，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。

內政部昨日也在會中首度公告，12月將公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」。內政部提出「近零碳建築的轉型與展望」，為了擴大建築能效，首度推動立面太陽光電增加綠能。立面太陽光電板裝置容量為11.34kWp，目前規劃高雄、台北共四處立面光電示範案例，裝置容量為559.28kWp。

綠色科技 碳建築 電力

延伸閱讀

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

賴總統：「近零碳建築」推動提升到國家核心戰略層次

綠指鄭麗文是麻煩製造者 國民黨：繼續務實處理兩岸問題

陸人申請在台定居應交「放棄護照公證書」 10月31日上路

相關新聞

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消...

我對美出口優勢 恐面臨嚴重削弱

彭博經濟研究指出，芬太尼相關關稅砍半，將大幅降低中國大陸貿易損失，台灣對美國出口損失則會隨之增加，反映競爭優勢減弱。

氣候變遷對策委員會議 總統喊強化綠色成長動能

賴清德總統昨（30）日主持總統府氣候變遷對策委員會議，宣布最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，他指出，去年綠色...

台灣於APEC展開AI外交 吳誠文：不會獨享半導體實力

國科會主委吳誠文表示，台灣在人工智慧（AI）具有優勢，他在今天的APEC會議上，跟所有會員經濟體承諾，台灣不會獨享半導體...

「老屋延壽」最快年底上路 高齡弱勢戶再加碼補助50%

內政部匡列3年50億元提出「老屋延壽規畫」。內政部長劉世芳表示，將從人口稠密及老宅分布多的雙北地區先展開巡迴說明會及宣導...

「老宅延壽」最快年底上路 每棟補助最高65%、高齡弱勢再加碼50%

為解決人屋雙老問題，內政部30日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在年底上路、受理申請。內政部國土署補充，總統已公布特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。