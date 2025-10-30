台灣AI算力耗能情形曝光 台電揭「這點」跟國際大不同

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」的第五次會議，委員會顧問簡又新指出，有充足的電力，才有AI算力，建議重新思考核電政策。台電董事長曾文生解釋，台灣是AI Data Center的最上游，最重要的用電成長是來自於「半導體產業」，這點跟國際面對的問題不太相同。

對於簡又新的建議，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統一直都很尊重民間委員及學者專家，他們對於能源議題各有立場，賴總統對於簡又新的建議沒有多做評論。賴總統面對核能議題的態度一如既往，核電廠重啟有「兩個必須」，使用核能有「三個原則」。

「兩個必須」為：核安會依法訂定安全審查辦法、台電依辦法進行自主安全檢查。「三個原則」為：核安無虞、核廢有解、社會共識。

有關業界關心AI算力耗能情形，曾文生說明，全世界其他國家的電力需求大幅增長，非常大的動力是來自於AI Data Center。台灣跟大家有點不太一樣，因為AI Data Center的最上游生產在台灣，因此對台灣而言，最重要的用電成長是來自於「半導體產業」，這是最重要的事實。

曾文生表示，基本上一個AI Data Center，可能是超過十個Mega Watt（一百萬瓦）的規模，因此它的location是重要的，就是總電力池的供應，其實是足以供應的，只是所在的位子會占用到虧欠。因此台電一直向很多AI Data Center業者說明，可以規劃往台灣電源比較充足的地方設置。

曾文生提到，若業者考慮到研發規模沒那麼大，中心主要是提供給研發人員來使用，台電會盡量想辦法做好相關供電。一座晶圓廠大約200 Mega Watt起跳，但一座AI Data Center大約10、20 Mega Watt起跳，耗能差距了一個零，顯示台灣面對的問題，跟國際關注的部分，核心不太相同。

郭雅慧補充道，在半導體產業發展的趨勢之下，包括台電、經濟部都有反覆強調，直到2030年之前，我國的電力供應充足無虞。