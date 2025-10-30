快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

台灣於APEC展開AI外交 吳誠文：不會獨享半導體實力

中央社／ 慶州30日電
國科會主委吳誠文。記者林伯東／攝影
國科會主委吳誠文。記者林伯東／攝影

國科會主委吳誠文表示，台灣在人工智慧（AI）具有優勢，他在今天的APEC會議上，跟所有會員經濟體承諾，台灣不會獨享半導體實力，而是與認同台灣、友好經濟體共享。他提到，確實感受到很多國家慢慢願意跟台灣接觸，台灣產業實力也是一個因素。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC Ministerial Meeting,AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

吳誠文今天晚間於雙部長記者會表示，今天會議從早上到下午，所有經濟體都在關心AI，幾乎所有報告都提到AI，因為AI對全世界經濟、創新都產生影響，大家不得不去關心它，必須透過AI，協助國家、社會、經濟及科技發展。

吳誠文表示，台灣在半導體、雲端、資料中心、設備等領域，擁有來自全世界的客戶，這對台灣實力是種宣傳，並讓外界明瞭，台灣在半導體、AI硬體領域的確非常強；也因為如此，台灣希望藉由APEC場合，讓所有經濟體感受到，台灣是友善、希望結交朋友、希望跟大家共榮，這也是總統賴清德派他協助楊珍妮的目的。

「台灣不是想要關起門來發展產業」，吳誠文強調，台灣願意透過強項協助朋友，從外交角度上，確實可以感受到，很多國家慢慢願意跟台灣接觸。

2025年APEC部長級年會第一場次「創新與繁榮」，吳誠文發言指出2大目標，首先，利用台灣完善的半導體產業生態系，與夥伴共建具韌性且值得信賴的全球供應鏈，以促進經濟發展

其次，面對AI浪潮，台灣致力於建構開放、互惠的AI創新生態系與市場，從晶片、演算法到終端的智慧應用，共同開發創新的智慧系統，例如台灣成熟的醫療照護體系正運用AI邁向全面智慧化，期望與APEC夥伴深化合作，共同打造韌性供應鏈與普惠的AI環境，共創區域的共享繁榮與永續未來。

吳誠文在記者會上強調，台灣可以協助全世界很多國家，並扮演觸媒與智囊角色，以國家力量協助全世界很多國家發展。

經濟發展 吳誠文 APEC 賴清德

延伸閱讀

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

與川普見面？ APEC台灣代表團：爭取各種可能性

立委質詢產業聚落外移、技術流失等議題 國科會：關鍵技術不會外流

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

相關新聞

「老屋延壽」最快年底上路 高齡弱勢戶再加碼補助50%

內政部匡列3年50億元提出「老屋延壽規畫」。內政部長劉世芳表示，將從人口稠密及老宅分布多的雙北地區先展開巡迴說明會及宣導...

台灣於APEC展開AI外交 吳誠文：不會獨享半導體實力

國科會主委吳誠文表示，台灣在人工智慧（AI）具有優勢，他在今天的APEC會議上，跟所有會員經濟體承諾，台灣不會獨享半導體...

「老宅延壽」最快年底上路 每棟補助最高65%、高齡弱勢再加碼50%

為解決人屋雙老問題，內政部30日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在年底上路、受理申請。內政部國土署補充，總統已公布特別...

美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有...

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外...

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。