台灣於APEC展開AI外交 吳誠文：不會獨享半導體實力

國科會主委吳誠文表示，台灣在人工智慧（AI）具有優勢，他在今天的APEC會議上，跟所有會員經濟體承諾，台灣不會獨享半導體實力，而是與認同台灣、友好經濟體共享。他提到，確實感受到很多國家慢慢願意跟台灣接觸，台灣產業實力也是一個因素。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC Ministerial Meeting,AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

吳誠文今天晚間於雙部長記者會表示，今天會議從早上到下午，所有經濟體都在關心AI，幾乎所有報告都提到AI，因為AI對全世界經濟、創新都產生影響，大家不得不去關心它，必須透過AI，協助國家、社會、經濟及科技發展。

吳誠文表示，台灣在半導體、雲端、資料中心、設備等領域，擁有來自全世界的客戶，這對台灣實力是種宣傳，並讓外界明瞭，台灣在半導體、AI硬體領域的確非常強；也因為如此，台灣希望藉由APEC場合，讓所有經濟體感受到，台灣是友善、希望結交朋友、希望跟大家共榮，這也是總統賴清德派他協助楊珍妮的目的。

「台灣不是想要關起門來發展產業」，吳誠文強調，台灣願意透過強項協助朋友，從外交角度上，確實可以感受到，很多國家慢慢願意跟台灣接觸。

2025年APEC部長級年會第一場次「創新與繁榮」，吳誠文發言指出2大目標，首先，利用台灣完善的半導體產業生態系，與夥伴共建具韌性且值得信賴的全球供應鏈，以促進經濟發展。

其次，面對AI浪潮，台灣致力於建構開放、互惠的AI創新生態系與市場，從晶片、演算法到終端的智慧應用，共同開發創新的智慧系統，例如台灣成熟的醫療照護體系正運用AI邁向全面智慧化，期望與APEC夥伴深化合作，共同打造韌性供應鏈與普惠的AI環境，共創區域的共享繁榮與永續未來。

吳誠文在記者會上強調，台灣可以協助全世界很多國家，並扮演觸媒與智囊角色，以國家力量協助全世界很多國家發展。