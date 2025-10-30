快訊

經濟部預告修正「土石採取法」第36條 不法採取砂石意圖營利可處5年刑期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對國內發生大規模違法採取土石情事，部分行為人藉此牟取不法利益，不僅嚴重破壞環境景觀，更危及公共安全，現有罰則顯難有效嚇阻違法行為。為強化國土資源保育及維護環境安全，經濟部推動修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，以遏止盜採謀利、破壞環境的不法行為。該修正草案於30日正式預告，目前徵求各界意見，以期完善法制作業。

經濟部說明，部分不法行為人以營利為目的，藉由販售盜採土石或利用遺留坑洞取得額外不法利益，且這類違法行為多為大規模操作，對自然環境及公共安全產生重大威脅。為加強嚇阻效果，經濟部針對「陸域未經許可採取土石」情形，研擬加重裁罰。

這次修正重點包括：第一，強化行政罰：將未經許可採取土石之罰鍰上限提高2倍至新台幣1,000萬元，並在裁處當下可沒入（沒收）違法機械設備及載運車輛。

第二，增訂刑責：對意圖營利之未經許可採取土石行為，處5年以下有期徒刑並得併科新台幣5,000萬元以下罰金；若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡者，將依情節加重刑罰，最高可處無期徒刑並科罰金新台幣1億元。

經濟部強調，這次修法結合提高行政罰以及增訂刑責等措施，全面強化嚇阻力度，以杜絕不法採取土石行為。為求修法內容周延，經濟部將持續整合各界意見並研議修正，各界如對本草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登次日起7日內提供書面意見供經濟部參考，以共同完善法制、守護國土與環境永續。

經濟部

