「老屋延壽」最快年底上路 高齡弱勢戶再加碼補助50%

內政部匡列3年50億元提出「老屋延壽規畫」。內政部長劉世芳表示，將從人口稠密及老宅分布多的雙北地區先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對雙北市辦12場說明會。國土署主秘歐正興說，相關計畫已報行政院，最快年底前核定，另高齡及弱勢戶會再加碼補助50%，主要集中專有部分修繕。

內政部今部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫規畫情形」，劉世芳表示，視首波雙北說明會辦理情形擴展至4都及老屋較多的縣市，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等，今年底前將成立「中央顧問團」，以簡化行政程序、導入專業輔導原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。

劉世芳說，總統已於今年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算辦理老宅延壽，將在3年內協助約500棟屋齡30年以上4至6樓集合住宅，及6樓以下透天住宅的高齡建物進行修繕或增設無障礙友善設施，優化整體居住機能，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布，並預計於區民活動中心、宮廟、區公所等地點辦說明會。

內政部表示，老宅延壽的補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施；此外還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目。老宅延壽計畫將可處理外牆磁磚脫落問題，並有效強化或恢復老宅設施、設備既有機能。

歐正興表示，除了每案工程費用補助上限設為65％，其中高齡及弱勢族群還有再加碼50%，主要集中在專有部分的修繕，特別是針對室內的安全與無障礙設施的改善，針對高齡者可能需要的扶手、地面的整平等輔助設施，也包括增加防撞及防跌倒等設施，高齡者的認定為65歲以上；弱勢的認定則包含經濟弱勢與社會弱勢，只要該戶符合資格，就可獲得加碼補助。