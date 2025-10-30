「老宅延壽」最快年底上路 每棟補助最高65%、高齡弱勢再加碼50%

為解決人屋雙老問題，內政部30日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在年底上路、受理申請。內政部國土署補充，總統已公布特別預算案，編列50億元推動老宅延壽，預計三年內協助約500棟屋齡30年以上的4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕或改善，補助比例最高可達65%，弱勢或高齡住戶再加碼補助50%，整體投入預算將接近百億元。

內政部30日在部務會報後進行「老宅延壽機能復新計畫」最新規劃說明，內政部國土署主任秘書歐正興表示，目前計畫已送行政院審查，只要行政院核定後即可收件受理，與此同時，也啟動巡迴說明會與地方輔導機制，中央顧問團將率先進駐雙北，協助地方尋找潛在案源並導入建築師及專業團隊，現場也會提供諮詢與同意書，協助社區整合意願、提報修繕計畫。

歐正興指出，老宅延壽計畫針對屋齡30年以上的4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅提供補助，補助比例最高可達65%，針對高齡與弱勢住戶再加碼50%。補助項目包括外牆磁磚整平、廣告招牌與冷氣機外觀拉皮，改善外牆安全；樓梯間照明與防滑地面等公共空間改善；屋頂防水與耐熱工程，修補漏水問題；以及室內管線汰換、扶手增設、防撞與防墜等安全設施，內外兼修，讓住宅更舒適安全。

內政部主秘黃駿逸補充，中央將成立顧問團與地方輔導團，首波派駐雙北，協助社區尋找潛在案源與整合意願，說明會現場會有建築師及專業團隊駐點諮詢，社區若有意願可直接領取同意書帶回整合。

黃駿逸指出，年底起中央與地方輔導團將同步展開輔導與受理，預期在2025年至2027年協助完成約500棟老宅修繕，初期整合需時，估計2025年完成100棟，2026年進入推動高峰，預期完成約400棟，總經費50億元，加上地方配合款與民間投入，整體規模接近100億元。

內政部強調，老宅延壽補助內容將兼顧結構安全、外觀整修與高齡友善三大面向，不僅解決磁磚剝落與漏水等居安問題，也讓老屋「外拉皮、內強身」，改善高齡者居住安全。

據了解，內政部也同步啟動《危老條例》修法，將納入老宅延壽修繕機制，未來將與公辦都更、民辦都更及自主更新並行，透過修繕、重建雙軌模式，系統性改善國內老舊住宅問題。