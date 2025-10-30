儲能需求爆發 熙特爾在手訂單達2GWH 明年營收大躍升

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾總經理陳伯勳看好第4季和明年營收持續有亮麗表現。圖／熙特爾提供
隨著電網轉型與企業用電自主化趨勢升溫，國內儲能系統廠商熙特爾訂單滿手。熙特爾總經理陳伯勳今（30）日出席台灣國際智慧能源周受訪時指出，今年以來儲能相關營收占比已達整體營收逾八成，全年表現優於預期。公司目前在手訂單電池模組出貨量已超過2GWh，累積出貨逾1GWh，隨客戶驗收與台電系統審查程序推進，出貨時程可望自第4季起逐步放量。

法人預期熙特爾第4季營運表現將優於第3季，今年全年度有機會賺進一個股本，優於去年度。明年受惠電池模組持續出貨、EPC工程持續認列，業績將比今年更出色。

2025台灣國際智慧能源周，熙特爾以「Power Your Success 」為主軸，發表AI（人工智慧）能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，揭示台灣表後儲能的市場契機與產業轉型方向。

陳伯勳表示，今年新增訂單以大型電池模組為主，集中在表前市場，即與台電電網直接串接的儲能系統。這類專案多屬大型案場，單案電池規模動輒數十至上百MWh，是公司主要成長來源。由於目前台電對於系統細節、安檢與設計審查要求嚴謹，專案執行需配合客戶進度，因此雖然在手量體龐大，但實際出貨需隨專案節奏展開。

至於表後市場，他強調雖然規模較小、需求分散，但屬於長期具潛力的區塊。由於不同場域的用電型態與削峰填谷需求差異大，表後專案多採「量身訂做」模式，從系統容量、電芯規格到設備配置均須精細設計。例如部分案場僅需125kWh的小型互儲系統，而大型工業區或商辦大樓則可能需要達80MWh的儲能量。公司目前已完成5MW大型儲能系統與260kWh中型模組的量產設計，並正開發更小容量的戶儲產品線，以建立完整的儲能產品矩陣。

陳伯勳強調，目前出貨主力採用3.42MWh至5MWh級電池系統，能量密度高、安裝彈性大，符合大型電網調節與企業備援需求。未來在台電持續推動輔助服務市場，以及園區企業加速導入自有儲能的趨勢下，表前與表後市場皆將持續擴張。

針對市場關注的電芯供應來源，他強調，政府推動國產電芯補助政策雖具誘因，但並不限定必須採用國產電芯。公司具備高度整合能力，從電芯採購、系統集成到模組銷售皆可端到端服務，並能彈性選擇國產或進口電芯，依據客戶需求、成本結構與認證標準調整採購策略。「我們會視成本分析與應用場域決定最合適的電芯來源，確保品質與經濟效益並重。」

展望後市，陳伯勳預期第4季營運將優於第3季，主要受惠於大型儲能案場陸續完工與系統交付，加上部分匯兌收益挹注。隨著明年園區與工業用電大戶加速建置儲能設備，業者看好2026年前台灣整體儲能市場將進入量產放大期，公司也計畫持續擴充產品線與在地供應能力，搶占新一波成長契機。

電池模組 台電

