經濟部因應關稅措施 「研發轉型」申請最踴躍 金屬機電、民生產業最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／本報資料照片
為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，行政院9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列約460億元辦理支持產業之4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

經濟部4項支持措施截至10月28日止上網或臨櫃申請情形如下：

第一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保22件，核保融資金額約9.2億元。

第二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸450件，申貸金額43.4億元。

第三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；自8月7日受理申請後，目前申請中計656件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

第四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。自8月7日受理申請後，目前已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

經濟部表示，為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除了必要的媒體宣傳外，政府更規劃了多元化的資訊傳達與服務管道，包含設立免付費諮詢專線0800-280-280、行政院設置臺美關稅談判及產業支持方案網站(https://twustariff.ey.gov.tw/)，供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。未來經濟部將持續與各產業公協會合作推廣說明，並協助有需求業者提出申請。

美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有...

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外...

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物...

韓美磋商半導體關稅 張建一：台灣實力很強不怕競爭

美國總統川普昨天抵韓國，與韓國總統李在明會面，並達成美韓貿易協議。台經院院長張建一今天表示，從韓美貿易談判結果可以看出，...

白話財經EP173｜原來台灣有這麼多印度工程師？！國際人才來台就業 超乎你想像

2020年新冠疫情至今，已經過了5年。這中間的5年，全球走過了一個快速變動的時刻，從先前疫情的封城狀態，誰都不能出門，到疫情結束之後，ChatGPT風靡全球，大家突然迎來了人工智慧（AI）時代，今年美國川普總統對外宣布對等關稅計畫、調漲H1B簽證申請費用等新政策，不僅讓全球、美國本土產業結構出現變化，就連人才移動也都與過去不同。 疫情剛開始時，矽谷許多新創圈朋友們，都回到台灣來創業，就連Google在台灣設立硬體研發辦公室之後，也吸納了不少國際人才來台灣。現在，在新北、竹科等地，也可以看到愈來愈多國際工程師，甚至有不少印度工程師在台灣念完碩博士之後，都在台灣國際公司就職，並形成社群。 站在這個全新的時代，台灣需要的是什麼樣的人才？能夠吸引到國際人才嗎？本集白話財經邀請國際人才服務及延攬中心執行長廖炳坤，來跟我們聊聊全球人才的流動與變化。

國人8成境外交易虛擬資產、政府管不到？彭金隆：符合法規亦可納管

金管會於立法院財委會10月30日針對《虛擬資產服務法》草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程進行專題報告，立委提出...

