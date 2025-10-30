快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

富達國際調查：台灣領先全球 八成已展開退休規劃為長壽人生提前布局

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際與英國國家高齡化創新中心（NICA）合作的研究顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年。若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。不過，台灣民眾行動積極，為長壽人生提前布局。

這項研究來自富達最新報告「長壽革命：迎接新現實」，針對全球13個市場、11,800名50歲以上受訪者進行調查，揭示壽命延長與財務準備之間的差距正持續擴大，呼籲社會必須正視並因應長壽新常態。

調查顯示，隨著人均壽命持續延長，退休準備的壓力不斷增加。若比較民眾退休儲蓄可支撐的年期與所在地平均壽命，全球42%受訪者出現超過十年的儲蓄缺口。亞太區比例顯著較低，其中以台灣與新加坡分別僅14%與15%面臨逾十年缺口。

預計到2050年，全球將有367萬人活到100歲。若以百歲人生為基準，全球八成（81%）50歲以上民眾退休儲蓄短缺逾十年。亞太區中，香港與中國大陸分別也有高達82%及79%面對逾十年之退休儲蓄缺口，其次為台灣與日本各為72%。

全球50歲以上民眾，每四人就有一人表達對退休財務感到不安或擔心儲蓄耗盡；超過三分之一尚未開始退休規劃。相較之下，亞太地區表現較積極，台灣（85%）、新加坡（81%）、香港（79%）已進行退休規劃者比例最高。

投資理財方面，全球僅18%受訪者了解如何善用投資，台灣（32%）與新加坡（35%）明顯高於全球平均。探索新投資機會的意願，亞太區也較高，台灣（37%）與新加坡（35%）也更為顯著。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示：「我們樂見台灣民眾積極投入退休準備，並願意探索新的投資機會。然而，亞太區50歲以上族群對仍有高達76%偏好持有現金。隨著壽命延長，善用投資年期與多元化資產配置，並將收益再投資以發揮複利效益，有助打造更安穩的長壽人生。」

退休規劃 儲蓄

延伸閱讀

九九重陽節極陽日！6件事千萬別做…不能愛愛、別回娘家「恐帶衰婆婆」

台星新創高峰會登場 強強聯手盼擴大國際影響力

新加坡發布核能發展背景報告 研究部署可能性

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

相關新聞

美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有...

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外...

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物...

韓美磋商半導體關稅 張建一：台灣實力很強不怕競爭

美國總統川普昨天抵韓國，與韓國總統李在明會面，並達成美韓貿易協議。台經院院長張建一今天表示，從韓美貿易談判結果可以看出，...

白話財經EP173｜原來台灣有這麼多印度工程師？！國際人才來台就業 超乎你想像

2020年新冠疫情至今，已經過了5年。這中間的5年，全球走過了一個快速變動的時刻，從先前疫情的封城狀態，誰都不能出門，到疫情結束之後，ChatGPT風靡全球，大家突然迎來了人工智慧（AI）時代，今年美國川普總統對外宣布對等關稅計畫、調漲H1B簽證申請費用等新政策，不僅讓全球、美國本土產業結構出現變化，就連人才移動也都與過去不同。 疫情剛開始時，矽谷許多新創圈朋友們，都回到台灣來創業，就連Google在台灣設立硬體研發辦公室之後，也吸納了不少國際人才來台灣。現在，在新北、竹科等地，也可以看到愈來愈多國際工程師，甚至有不少印度工程師在台灣念完碩博士之後，都在台灣國際公司就職，並形成社群。 站在這個全新的時代，台灣需要的是什麼樣的人才？能夠吸引到國際人才嗎？本集白話財經邀請國際人才服務及延攬中心執行長廖炳坤，來跟我們聊聊全球人才的流動與變化。

國人8成境外交易虛擬資產、政府管不到？彭金隆：符合法規亦可納管

金管會於立法院財委會10月30日針對《虛擬資產服務法》草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程進行專題報告，立委提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。