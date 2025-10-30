富達國際調查：台灣領先全球 八成已展開退休規劃為長壽人生提前布局

富達國際與英國國家高齡化創新中心（NICA）合作的研究顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年。若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。不過，台灣民眾行動積極，為長壽人生提前布局。

這項研究來自富達最新報告「長壽革命：迎接新現實」，針對全球13個市場、11,800名50歲以上受訪者進行調查，揭示壽命延長與財務準備之間的差距正持續擴大，呼籲社會必須正視並因應長壽新常態。

調查顯示，隨著人均壽命持續延長，退休準備的壓力不斷增加。若比較民眾退休儲蓄可支撐的年期與所在地平均壽命，全球42%受訪者出現超過十年的儲蓄缺口。亞太區比例顯著較低，其中以台灣與新加坡分別僅14%與15%面臨逾十年缺口。

預計到2050年，全球將有367萬人活到100歲。若以百歲人生為基準，全球八成（81%）50歲以上民眾退休儲蓄短缺逾十年。亞太區中，香港與中國大陸分別也有高達82%及79%面對逾十年之退休儲蓄缺口，其次為台灣與日本各為72%。

全球50歲以上民眾，每四人就有一人表達對退休財務感到不安或擔心儲蓄耗盡；超過三分之一尚未開始退休規劃。相較之下，亞太地區表現較積極，台灣（85%）、新加坡（81%）、香港（79%）已進行退休規劃者比例最高。

投資理財方面，全球僅18%受訪者了解如何善用投資，台灣（32%）與新加坡（35%）明顯高於全球平均。探索新投資機會的意願，亞太區也較高，台灣（37%）與新加坡（35%）也更為顯著。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示：「我們樂見台灣民眾積極投入退休準備，並願意探索新的投資機會。然而，亞太區50歲以上族群對仍有高達76%偏好持有現金。隨著壽命延長，善用投資年期與多元化資產配置，並將收益再投資以發揮複利效益，有助打造更安穩的長壽人生。」