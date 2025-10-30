美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有望與日韓關稅水準齊平，落在15%左右，但仍須視後續談判情勢與台美互動發展而定。

台大經濟系名譽教授陳博志指出，這波美國關稅貿易談判，最可能的發展方向，是依據外交與經貿關係親疏，採取「分層稅率」制度。中國可能面臨最高稅率，其次是與美關係疏遠的國家，而友好國家則適用相對低的關稅水準。

陳博志分析，目前韓國已對外宣布與美國達成貿易協議，日韓最終關稅水準預計皆落在15%左右；美方並承諾韓國半導體關稅不會高於台灣，由此推估，只要台美能維持穩定的經貿與安全合作關係，台灣就有機會被納入與日韓相同的層級，降至15%的關稅待遇。

針對外界憂心美中關係回溫後，台灣可能在談判中成為籌碼或被犧牲，陳博志認為，這樣的擔憂並無必要。台灣在地緣戰略上具有獨特優勢，尤其東部外海水深達兩、三千公尺，為亞太少數適合發展潛艦基地的地區，若中國取得台灣，在東部外海部署核潛艦並進入太平洋，將對美國構成重大戰略風險。

他強調，正因台灣在軍事與地理上的重要性，美國不可能放棄這一環節，「維持現狀」是各方均能接受的戰略均衡點，台灣不僅不會在談判中被犧牲，反而是美國維持亞太穩定的重要支點。

