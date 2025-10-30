2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外交部長林佳龍及陸委會副主委沈有忠，針對2026年APEC在中國大陸舉辦，以及大陸干預台灣國際參與，要求確保人員安全並做好輿論戰、心理戰回防。

林楚茵首先提到，川普在川習會前強調「Taiwan is Taiwan」，若大陸長臂管轄範圍延伸至美國，首先被制裁或通緝的恐怕就是川普。她詢問林佳龍，如何解讀川普發言，是否為亞太區域安全劃下新界線？

林佳龍強調美國政策明確且一致，台美關係穩定，美中與美台關係可分開處理。他表示，川習會是否涉及台灣議題要密切關心，但不必過度擔心，因為習近平若要主動提台灣議題，也會顧慮川普回應是否會不如預期。

2026年APEC由大陸舉辦，林楚茵要求外交部及陸委會回應，大陸近期對台長臂管轄動作頻頻，例如重慶公安局宣告立案調查立委沈伯洋，未來是否可能採同樣手法，將APEC領袖代表或出席官員列入調查名單？明年還有南海會議、東協會議、太平洋島國論壇等國際會議，台灣能否順利與會？

林佳龍表示，去年大陸申請主辦2026年APEC時，我方即要求大陸確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。

林佳龍提到，今年在韓國APEC，我方亦密切注意是否被矮化，例如經溝通後，確認由韓國資深官員會議的主席親自接機領袖代表林信義。今年經驗奠定APEC正常規範，明年赴陸若遭矮化，我方將妥善因應。

沈有忠表示陸委會將料敵從嚴，也會提醒大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行。陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與大陸競爭。

林楚茵提醒，過去談的是陸境外的長臂管轄，但明年APEC在大陸舉行，接下來大陸也將舉行許多國際會議或活動，我方出席者不只政治人物或民意代表，一般與會人士都可能面臨風險。如何確保他們的安全，以及在輿論戰和心理戰中做好回防，陸委會和相關單位必須有所準備。