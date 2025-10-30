快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026 APEC由陸主辦，立委林楚茵呼籲須確保我方人員安全。林楚茵國會辦公室／提供
2026 APEC由陸主辦，立委林楚茵呼籲須確保我方人員安全。林楚茵國會辦公室／提供

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外交部長林佳龍陸委會副主委沈有忠，針對2026年APEC在中國大陸舉辦，以及大陸干預台灣國際參與，要求確保人員安全並做好輿論戰、心理戰回防。

林楚茵首先提到，川普在川習會前強調「Taiwan is Taiwan」，若大陸長臂管轄範圍延伸至美國，首先被制裁或通緝的恐怕就是川普。她詢問林佳龍，如何解讀川普發言，是否為亞太區域安全劃下新界線？

林佳龍強調美國政策明確且一致，台美關係穩定，美中與美台關係可分開處理。他表示，川習會是否涉及台灣議題要密切關心，但不必過度擔心，因為習近平若要主動提台灣議題，也會顧慮川普回應是否會不如預期。

2026年APEC由大陸舉辦，林楚茵要求外交部及陸委會回應，大陸近期對台長臂管轄動作頻頻，例如重慶公安局宣告立案調查立委沈伯洋，未來是否可能採同樣手法，將APEC領袖代表或出席官員列入調查名單？明年還有南海會議、東協會議、太平洋島國論壇等國際會議，台灣能否順利與會？

林佳龍表示，去年大陸申請主辦2026年APEC時，我方即要求大陸確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。

林佳龍提到，今年在韓國APEC，我方亦密切注意是否被矮化，例如經溝通後，確認由韓國資深官員會議的主席親自接機領袖代表林信義。今年經驗奠定APEC正常規範，明年赴陸若遭矮化，我方將妥善因應。

沈有忠表示陸委會將料敵從嚴，也會提醒大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行。陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與大陸競爭。

林楚茵提醒，過去談的是陸境外的長臂管轄，但明年APEC在大陸舉行，接下來大陸也將舉行許多國際會議或活動，我方出席者不只政治人物或民意代表，一般與會人士都可能面臨風險。如何確保他們的安全，以及在輿論戰和心理戰中做好回防，陸委會和相關單位必須有所準備。

APEC 林佳龍 陸委會

延伸閱讀

提「送中」國家清單？林佳龍：宣導因應中國長臂管轄

影／川習會將登場 林佳龍：密切關注 對台美關係有信心、溝通順暢

影／發文挺林岱樺 林佳龍：社會應該給予一定空間

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

相關新聞

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外...

台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能

經濟部今年第3季統計資料公布，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項都居六都第一，較上季還增加一...

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物...

韓美磋商半導體關稅 張建一：台灣實力很強不怕競爭

美國總統川普昨天抵韓國，與韓國總統李在明會面，並達成美韓貿易協議。台經院院長張建一今天表示，從韓美貿易談判結果可以看出，...

白話財經EP173｜原來台灣有這麼多印度工程師？！國際人才來台就業 超乎你想像

2020年新冠疫情至今，已經過了5年。這中間的5年，全球走過了一個快速變動的時刻，從先前疫情的封城狀態，誰都不能出門，到疫情結束之後，ChatGPT風靡全球，大家突然迎來了人工智慧（AI）時代，今年美國川普總統對外宣布對等關稅計畫、調漲H1B簽證申請費用等新政策，不僅讓全球、美國本土產業結構出現變化，就連人才移動也都與過去不同。 疫情剛開始時，矽谷許多新創圈朋友們，都回到台灣來創業，就連Google在台灣設立硬體研發辦公室之後，也吸納了不少國際人才來台灣。現在，在新北、竹科等地，也可以看到愈來愈多國際工程師，甚至有不少印度工程師在台灣念完碩博士之後，都在台灣國際公司就職，並形成社群。 站在這個全新的時代，台灣需要的是什麼樣的人才？能夠吸引到國際人才嗎？本集白話財經邀請國際人才服務及延攬中心執行長廖炳坤，來跟我們聊聊全球人才的流動與變化。

國人8成境外交易虛擬資產、政府管不到？彭金隆：符合法規亦可納管

金管會於立法院財委會10月30日針對《虛擬資產服務法》草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程進行專題報告，立委提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。