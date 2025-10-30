聯準會續降息 非投資等級公司債受矚目

美國聯準會29日決議繼續降息一碼至3.75%~4%，至於12月是否再度降息目前仍無定論。由於展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，十年期公債殖利率彈升10個基本點至4.0757%，其中長天期債受利率波動影響大，以彭博美國20年期以上公債指數為例、單日下跌1.03%，反觀美國非投資等級公司債指數接近持平、僅微幅收低0.06%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟穩健成長，儘管近期就業趨緩，勞動生產力仍穩健上揚，消費者持續支出，通膨雖已顯著下滑但潛在攀升壓力仍存，如政府預算赤字與關稅影響等，聯準會對於通膨彈升的防範應會非常審慎，預估未來一年聯準會可能只會降息兩次，低於市場預期的四次。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會降息環境可望嘉惠各類債市表現，不過市場過於樂觀預期降息也將牽動利率波動偏高，非投資等級公司債對利率波動敏感度低，更看重的是企業的基本面體質。當前整體企業槓桿比率不高，利息保障倍數接近於新冠疫情前的相對高水準，企業信用品質遠高於金融海嘯前，因此能支持較緊的利差，及處於歷史低檔的違約率。

目前非投資等級公司債擁基本面強韌，信用品質提升，且收益水準具吸引力等多項利多匯聚，在股市評價面不斷攀高之際，不失為分散風險的投資選項。葛倫‧華勒分析，非投資等級公司債產業分布與美股有顯著差異，科技股在美股占比高達四成，在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是明顯高於股市，因此投資組合中納入非投資等級公司債，可作為分散股市風險的良好工具。