11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊；一旦查獲旅客、郵包檢出檢疫物，最高處100萬元罰鍰，快遞、貨物最重可關7年、併科300萬元罰金。

台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天，並禁止廚餘養豬。為防堵非洲豬瘟入侵，財政部、數位部今行政院會報告加強邊境防疫、強化電商管理措施。財政部指出，現已針對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施100％X光檢查。

針對進口郵包，財政部說，將全面實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞，而海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；一般進口貨櫃（物）則運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃（物）進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

財政部進一步指出，當前每周至少2次由一級主管帶隊查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃（物）；精進風險分析，提高人工開箱比率；11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析、提升查緝效能。

另針對強化電商管理，針對境外未落地電商，如拚多多、淘寶，數位部將要求主管平台落實「動物傳染病防治條例」規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，未依規定辦理可裁罰；針對違規廣告，則依「兩岸人關係條例」規定，邀業者研商限制投放措施。

針對本土及已落地的境內電商，數位部說，現已建立跨部會與電商業者聯防平台，自2024年11月起已召開5次聯繫會議，共同處理平台違規情事；2023年7月開發AI工具主動巡檢，至2025年9月底累計掃描314萬次，偵測6.4萬筆商品予以預防性下架。

另針對輔導業者自律，數位部指出，業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品（如疫區豬肉產品）上架及檢舉進行即時稽核，倘有疑似違規者，進行預防性下架及凍結賣家帳號。