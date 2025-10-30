快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

聽新聞
0:00 / 0:00

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊。示意圖/中新社
境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊。示意圖/中新社

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊；一旦查獲旅客、郵包檢出檢疫物，最高處100萬元罰鍰，快遞、貨物最重可關7年、併科300萬元罰金。

台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天，並禁止廚餘養豬。為防堵非洲豬瘟入侵，財政部、數位部今行政院會報告加強邊境防疫、強化電商管理措施。財政部指出，現已針對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施100％X光檢查。

針對進口郵包，財政部說，將全面實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞，而海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；一般進口貨櫃（物）則運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃（物）進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

財政部進一步指出，當前每周至少2次由一級主管帶隊查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃（物）；精進風險分析，提高人工開箱比率；11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析、提升查緝效能。

另針對強化電商管理，針對境外未落地電商，如拚多多、淘寶，數位部將要求主管平台落實「動物傳染病防治條例」規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，未依規定辦理可裁罰；針對違規廣告，則依「兩岸人關係條例」規定，邀業者研商限制投放措施。

針對本土及已落地的境內電商，數位部說，現已建立跨部會與電商業者聯防平台，自2024年11月起已召開5次聯繫會議，共同處理平台違規情事；2023年7月開發AI工具主動巡檢，至2025年9月底累計掃描314萬次，偵測6.4萬筆商品予以預防性下架。

另針對輔導業者自律，數位部指出，業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品（如疫區豬肉產品）上架及檢舉進行即時稽核，倘有疑似違規者，進行預防性下架及凍結賣家帳號。

非洲豬瘟 電商 風險

延伸閱讀

影／非洲豬瘟衝擊！彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯 顧客：滷汁靈魂仍在

影／非洲豬瘟防疫加嚴 石崇良：入境一律過X光

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

台鐵便當未受非洲豬瘟風暴衝擊 供貨穩定原因曝

相關新聞

美韓談判底定 學者：台關稅可望降至15%與日韓並列

隨著美日、美韓關稅談判相繼取得明顯進展，「川習會」也已落幕，外界關注下一步是否將輪到台美展開進一步協商。學者分析，台灣有...

2026 APEC 由陸主辦 立委籲：須確保我方人員安全

立法院外交及國防委員會30日進行APEC專案報告，及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告。立委林楚茵質詢外...

台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能

經濟部今年第3季統計資料公布，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項都居六都第一，較上季還增加一...

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

台中爆發首宗非洲豬瘟疫情，境外電商運送肉製品被視為防疫破口。境外電商平台及私人集運商進口貨物，自11月15日起，快遞貨物...

韓美磋商半導體關稅 張建一：台灣實力很強不怕競爭

美國總統川普昨天抵韓國，與韓國總統李在明會面，並達成美韓貿易協議。台經院院長張建一今天表示，從韓美貿易談判結果可以看出，...

白話財經EP173｜原來台灣有這麼多印度工程師？！國際人才來台就業 超乎你想像

2020年新冠疫情至今，已經過了5年。這中間的5年，全球走過了一個快速變動的時刻，從先前疫情的封城狀態，誰都不能出門，到疫情結束之後，ChatGPT風靡全球，大家突然迎來了人工智慧（AI）時代，今年美國川普總統對外宣布對等關稅計畫、調漲H1B簽證申請費用等新政策，不僅讓全球、美國本土產業結構出現變化，就連人才移動也都與過去不同。 疫情剛開始時，矽谷許多新創圈朋友們，都回到台灣來創業，就連Google在台灣設立硬體研發辦公室之後，也吸納了不少國際人才來台灣。現在，在新北、竹科等地，也可以看到愈來愈多國際工程師，甚至有不少印度工程師在台灣念完碩博士之後，都在台灣國際公司就職，並形成社群。 站在這個全新的時代，台灣需要的是什麼樣的人才？能夠吸引到國際人才嗎？本集白話財經邀請國際人才服務及延攬中心執行長廖炳坤，來跟我們聊聊全球人才的流動與變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。