迎接 Fed 降息 同步布局美元及非美元資產

美股波段漲幅可觀，法人看好前景，同時建議多元布局以分散風險。富蘭克林投顧盤點當前題材指出，包括旺季行情、降息預期、美中貿易協議偶有進展等利多題材不斷，都是激勵市場的重要火種，建議投資人穩健把握布局機會。

美元資產方面，富蘭克林投顧指出，投資組合建議納入美國股債平衡與美國非投資等級公司債券基金。至於產業面堅實的科技股，則持續定期定額存基金，以參與人工智慧（AI）的長線榮景。

另外，富蘭克林投顧認為，因應全球投資風潮，非美元資產方面也有利可圖，可留意日本及印度股票型基金，以及全球債、新興國家當地貨幣債券基金或是新興市場平衡基金，再輔以5-10%的黃金股票基金，用完整資產配置把握這一波多方利多齊放的契機。

德意志資產管理（DWS）指出，市場預期美國聯準會（Fed）進一步降息，伴隨殖利率利差縮小，將使美元兌歐元持續走弱。與此同時，歐元額外獲得投資人支持，因為市場希望降低對美元的依賴。DWS預估，至2026年9月，歐元兌美元匯率將來到1歐元兌1.2美元。

DWS指出，受歐元走強影響，歐洲企業獲利將面臨一定壓力。不過，預測未來數年歐股獲利仍可快速增長，且歐洲中小型股有補漲空間。另外，降息預期也有利於黃金吸引力優於固定收益。不過，如果通貨膨脹未能如期回落，金價可能面臨壓力。