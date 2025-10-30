美股波動有望減緩 國泰投顧：第4年牛市報到表現可期

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
標普500指數牛市報酬率(資料來源：Bloomberg，統計1970年以來美股各次牛市之各年度報酬表現)
10月是歷來平均波動性最大月份，美國因政府停擺、總統川普宣布將對中國大陸課徵高額關稅、地區性銀行貸款詐欺事件等因素較動盪，增加市場的不確定性。然而美國股市維持上漲格局，因美國聯準會主席鮑爾表示勞動風險仍持續加劇，因此投資人認為聯準會將如預期於年底前降息2碼，維持寬鬆金融環境將有利股市。此外，美中雙方官員已進行通話，市場預計美中兩國元首將於亞太經濟合作會議(APEC)峰會上碰面，仍有機會達成貿易協議 。

10月股市波動性較大 但第四季後半有望恢復正常

根據統計，10月通常股市面臨較大波動，但11月及12月平均波動將減緩。隨著美中緊張關係逐漸緩解，加上投資人預期政府停擺將結束，且各大企業財報陸續公布，市場將把焦點轉向企業基本面。根據預估，標普500指數2026年企業獲利將成長13%，成長股則為成長16%表現更佳。

2022年10月因ChatGPT推出而興起AI熱潮，美股因AI題材進入牛市，2025年10月正式進入美股牛市第四年，統計1970年以來美股牛市表現，第四年牛市平均上漲13%顯著優於第三年的6% 。這次牛市由AI題材興起，隨著企業持續加大AI投資，預計2026年大型雲端服務商資本支出成長達

國泰投顧表示，摩根士丹利美國增長基金以由下而上的方式精選持股，主動比率高達90.66%，主要布局美國具有破壞式創新題材及強大競爭優勢的企業，基金產業配置以成長類型的資訊科技為主，並偏好軟體及服務類股，包括電子商務、線上支付、網路安全、雲端服務等可將AI融入產品與服務的公司。

美國聯準會 牛市 AI

