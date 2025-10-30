韓美磋商半導體關稅 張建一：台灣實力很強不怕競爭

美國總統川普昨天抵韓國，與韓國總統李在明會面，並達成美韓貿易協議。台經院院長張建一今天表示，從韓美貿易談判結果可以看出，重點圍繞著投資，這也是川普一再強調的事；儘管韓國宣稱半導體關稅不比台灣高，即使三星可以生產2奈米，但關鍵在於良率，這點台灣實力很強，影響有限。

張建一以台灣APEC研究中心執行長、台經院院長身份出席於韓國慶州舉行的2025年亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會。他今天受訪時表示，川普昨天在企業領袖峰會午宴發表演說，內容一字未提關稅，但力讚投資美國，且特別提到台積電赴美投資。

張建一表示，APEC是重要國際場合，川普不會在此大談關稅，但釋放出樂見企業投資美國的訊號。

韓國昨天藉著川普訪韓的機會，順利敲定貿易協議，韓國針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作，並宣稱半導體關稅不會比台灣高。

張建一對此表示，台灣半導體產業現在沒有關稅問題，加上台灣產業實力比較強，即使未來關稅站在同樣基礎，台灣還是比較強；以這次APEC會場來說，三星有一個館，當中展示2奈米晶片，三星有能力生產，但重點是良率，這方面台灣勝出，半導體關稅不怕韓國競爭。

張建一認為，礙於國際現實，美國先把重點放在今天的「川習會」，但台美貿易談判應該已經差不多，他推測台灣對等關稅稅率低於20%、不疊加的機會非常大，但重點是台灣要投資什麼、要給美國什麼。

張建一表示，政府不可能幫民間企業如台積電承諾，不過誠如台積電董事長魏哲家所言，美國客戶需求實在很強；另外，川普在演說中一再強調，現在是投資美國最好時機，非常看好未來美國經濟。

張建一補充，台灣規模與日本、韓國不同，很難一下提出龐大的投資金額，也無法幫民間企業承諾，政府可以做的是加大國營事業投資力道，如中油購買阿拉斯加的天然氣，並提出政策誘因，鼓勵企業對美投資，並搭配融資保證。

張建一接著表示，川普這趟亞洲行收穫頗豐，韓國甚至藉機與美國達成協議，要注意的是，川普樂見各國赴美投資，但也會緊盯投資承諾是否落實，各國不應抱持僥倖心態，台灣是從來不會有僥倖心態。