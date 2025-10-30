台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金（0056）近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明(2026)年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。

雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現，投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。此外，9月台灣外銷訂單金額達702.2億美元，年增率高達30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。

針對台股創高後的下一步，梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域。聯準會近期對就業市場的擔憂高於通膨，暗示全年將共降息3碼，在此情況下，美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場。

台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利的資金環境。

梁恩溢提醒，年底前需留意GB200升級至GB300的空窗期，以及12月企業盤點效應，可能影響短期營收與拉貨動能，加上農曆年前的長假賣壓，台股短期高檔震盪在所難免。

不過，若美中貿易戰在春節期間進一步和緩，年後台股有望再度挑戰新高，迎來新一波上攻行情。展望2026年，仍須留意三大風險，包括美國就業市場結構性失業、國際貿易不確定性、美國財政與債務問題，若上述風險可控，台股將具備「庫存回補＋資金行情」的雙重加成，有望延續多頭格局，投資人可提前布局，掌握年後行情起漲契機。

產業配置上，梁恩溢指出，AI仍是明年主軸，訂單持續增加，搭配循環性消費題材如記憶體、被動元件、ABF載板等，形成類股輪動。國泰台灣高股息基金以「高息股、AI動能股、價值股」三大策略為核心，主動操作、靈活調整配置，基金規模已突破200億元，近三年報酬率達148.11%，優於同類型平均118.58%。

面對市場震盪，主動式基金具備即時反應與調整優勢，建議投資人持續參與市場，透過定期定額與逢低加碼策略，把握台股長期成長動能，不錯過每一次關鍵轉折。