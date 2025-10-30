快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

台股創高後續航力足 這基金規模突破200億元大關

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信投顧公會9月份投資國內-一般股票型基金報酬率評比(資料來源：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內-一般股票型基金。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，國泰投信整理，2025/09/30。)
投信投顧公會9月份投資國內-一般股票型基金報酬率評比(資料來源：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內-一般股票型基金。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，國泰投信整理，2025/09/30。)

台股加權指數近日突破28,000點大關，創下歷史新高，市場熱度持續升溫。國泰台灣高股息基金（0056）近期規模突破200億元大關，經理人梁恩溢指出，台股後市仍具備上攻動能，尤其明(2026)年上半年有望迎來「庫存回補＋資金行情」的雙重利多，形成順風球格局。

雖然短期面臨輝達GB200升級至GB300的空窗期，以及年底企業盤點效應等技術性因素，但若美中貿易戰後續和緩，農曆年前的長假賣壓消化後，台股有望再度展現強勢表現，投資人不必預設高點，應採取定期定額與逢低加碼策略，透過主動式基金的靈活操作，掌握市場脈動，在震盪中穩健參與成長契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，在全球資金行情推升下，台股加權指數同步創高，雖然櫃買指數尚未突破箱型整理區間，但中小型個股持續快速輪動，市場熱度不減，資金動能仍強。台股今年以來漲幅逾20%，市值突破3兆美元，躍升為全球第9大股市，反映國際資金對台灣科技與AI供應鏈的長期看好。此外，9月台灣外銷訂單金額達702.2億美元，年增率高達30.55%，創歷史新高，連續八個月維持正成長。彭博預估台灣全年GDP將達5%，顯著高於過去平均3.5%，展現台灣經濟結構的韌性與成長潛力。

針對台股創高後的下一步，梁恩溢分析，美國就業市場正面臨結構性調整，關稅推升企業營運成本，對傳統產業造成壓力；同時，AI創新加速科技業資源重整，微軟、Meta、Amazon等企業皆傳出裁員消息，反映企業將資源集中投入AI領域。聯準會近期對就業市場的擔憂高於通膨，暗示全年將共降息3碼，在此情況下，美國降息導致利差縮小，美元資產吸引力下降，資金傾向尋求成長性與報酬率兼具的市場，轉向新興市場。

台股憑藉AI供應鏈優勢與強勁基本面，有望成為外資新寵，甚至超越過去偏愛的印度市場，吸引更多熱錢湧入，形成有利的資金環境。

梁恩溢提醒，年底前需留意GB200升級至GB300的空窗期，以及12月企業盤點效應，可能影響短期營收與拉貨動能，加上農曆年前的長假賣壓，台股短期高檔震盪在所難免。

不過，若美中貿易戰在春節期間進一步和緩，年後台股有望再度挑戰新高，迎來新一波上攻行情。展望2026年，仍須留意三大風險，包括美國就業市場結構性失業、國際貿易不確定性、美國財政與債務問題，若上述風險可控，台股將具備「庫存回補＋資金行情」的雙重加成，有望延續多頭格局，投資人可提前布局，掌握年後行情起漲契機。

產業配置上，梁恩溢指出，AI仍是明年主軸，訂單持續增加，搭配循環性消費題材如記憶體、被動元件、ABF載板等，形成類股輪動。國泰台灣高股息基金以「高息股、AI動能股、價值股」三大策略為核心，主動操作、靈活調整配置，基金規模已突破200億元，近三年報酬率達148.11%，優於同類型平均118.58%。

面對市場震盪，主動式基金具備即時反應與調整優勢，建議投資人持續參與市場，透過定期定額與逢低加碼策略，把握台股長期成長動能，不錯過每一次關鍵轉折。

台股 高股息 AI

延伸閱讀

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

台股創高他仍虧損！猶豫300萬all in 市值型ETF 網力挺：買0050

你上天堂還是住套房？今年十大人氣ETF績效落差大 冠軍賺53％、最差的-7％

台股ETF十強 紅通通

相關新聞

亞股基金 績效放閃

全球股市10月繳出亮眼成績單，新興亞股牛氣沖天，進一步帶動亞股基金放閃。統計至28日，MSCI新興亞洲指數10月來漲幅近...

大中華商品 氣勢如虹

大中華股市近期氣勢如虹、大展「紅」圖，上海綜合、深圳綜合、香港恆生近一周平均都有3%漲幅，投信發行的大中華基金績效展現驚...

AI助攻 消費基金紅了

進入年底消費旺季，AI也將替消費帶來新定義。投信法人指出，ARK預測到2030年，人工智能代理有望促成全球近9兆美元的線...

非投等債利多 法人按讚

美國聯準會（Fed）本周開會，市場預期降息機率高。法人指出，美國經濟穩健，通貨膨脹壓力仍大，Fed可能緩步降息。在經濟溫...

非投等債 伺機布局

債券ETF受益人數連減五周，總受益人數續創今年新低，在聯準會預期將啟動降息之際，非投等債由於期望報酬較佳，吸引市場關注，...

年終消費季 有利全球股市

每年的11月、12月是全球節慶消費旺季，包括雙11購物節、感恩節、耶誕節等，適逢部分產業旺季與企業釋出明年展望，有助帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。