快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

理性看待聯準會降息 非投資等級公司債利多匯聚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國非投資等級公司債與美股報酬與波動度比較(資料來源：理柏資訊)
美國非投資等級公司債與美股報酬與波動度比較(資料來源：理柏資訊)

美國聯準會10月29日繼續降息一碼至3.75~4%，主席鮑爾表示，愈來愈來多委員傾向至少暫停一個周期，以觀察先前降息的效果，顯示委員間意見分歧，12 月再度降息目前仍非定局。由於展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，十年期公債殖利率彈升10個基本點至4.0757%，其中，長天期債受利率波動影響大，以彭博美國20年期以上公債指數為例、單日下跌1.03%，反觀美國非投資等級公司債指數接近持平、僅微幅收低0.06%，美元指數彈升0.56%至99.22。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金理人葛倫‧華勒表示，美國經濟穩健成長，儘管近期就業趨緩，勞動生產力仍穩健上揚，消費者持續支出，通膨雖已顯著下滑但潛在攀升壓力仍存，如政府預算赤字與關稅影響等，聯準會對於通膨彈升的防範應會非常審慎，因此團隊預估未來一年聯準會可能只會降息兩次，低於市場預期的四次。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會降息環境可望嘉惠各類債市表現，不過，市場過於樂觀預期降息也將牽動利率波動偏高，非投資等級公司債對利率波動敏感度低，更看重的是企業的基本面體質。當前整體企業槓桿比率不高，利息保障倍數接近於新冠疫情前的相對高水準，企業信用品質遠高於金融海嘯前，因此能支持較緊的利差，以及處於歷史低檔的違約率。當前非投資等級公司債擁基本面強韌，信用品質提升，且收益水準具吸引力等多項利多匯聚，在股市評價面不斷攀高之際，不失為分散風險的投資選項。

葛倫‧華勒分析，非投資等級公司債產業分布與史坦普500指數為例的美股有顯著差異，科技股在美股占比高達四成，在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是明顯高於股市，因此投資組合中納入非投資等級公司債可作為分散股市風險的良好工具。長期而言，非投資等級公司債可提供類似於股市的報酬機會，但波動性卻小許多。

富蘭克林坦伯頓公司債基金投資策略重視風險管控並且精準持債，經理團隊認為在投資於非投資等級債時持有與避開同等重要，避開一、趨勢下滑產業，例如通訊產業，尤其是當中的電信與有線衛星業者；避開二、過度競爭產業，例如付費電視，鑒於串流影音平台高度競爭且消費者收視習慣大幅改變。基金當前持債約300檔左右，遠低於指數約1,900檔成分債，歸功於研究分析團隊悠久且紮實的分析能力，因此能精準持債。

富蘭克林坦伯頓公司債基金提供多幣別與多級別選擇，有利於投資人分散貨幣配置與較穩定配息規劃的需求，績效表現優於同類型平均，現階段最看好金融業受惠於銀行退出傳統放貸及高齡化帶來的財富累積，且最不受關稅衝擊，並避開低端消費族群。

富蘭克林證券投顧建議，受惠企業融資成本下降與各項利多匯聚的公司債型基金可作為配置核心，風險屬性較為保守的投資人，則可以精選收益複合債型基金廣納各類債券機會，此外，納入全球當地公債或新興國家當地公債型基金，也可作為分散美元資產與分享非美貨幣潛在升值的投資機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金績效表現優於同類型平均(資料來源：理柏資訊)
富蘭克林坦伯頓公司債基金績效表現優於同類型平均(資料來源：理柏資訊)

公司債 美國聯準會

延伸閱讀

聯準會降息 政策具彈性但風險仍存

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

金卡達夏3度離婚太有經驗！入魂最強離婚律師　親吐：嚇死了　

Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看

相關新聞

台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能

經濟部今年第3季統計資料公布，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項都居六都第一，較上季還增加一...

國人8成境外交易虛擬資產、政府管不到？彭金隆：符合法規亦可納管

金管會於立法院財委會10月30日針對《虛擬資產服務法》草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程進行專題報告，立委提出...

央行此時提出換新鈔 楊金龍的政治敏感度讓金融界讚嘆

民眾手裡的鈔票即將改頭換面。中央銀行總裁楊金龍日前向立院報告，目標在2年半後全面改版新台幣，理由是「防偽技術需要更新」，不過，這個時間點很微妙，且新台幣改版向來不只是單純的防偽問題，背後更有濃厚的政治意涵。連金融圈高層都表示，「這是很聰明的決定」...

滿足AI用電 美將砸800億美元建核反應爐

美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。

台電：已完成核電廠現況評估 經濟部正審理報告

美國大力發展ＡＩ，科技大廠展開搶電大戰，其中重啟核電廠也成選項之一。外界關切國內核電再運轉計畫，台電公司副總經理許永輝昨說，台電已完成各核電廠現況評估報告，完成必要程序後將評估再運轉可行性。中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下一三五二億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。

各國好奇台灣技術？吳政忠喊「供應鏈很強」 看好台韓未來AI合作

2025年亞太經濟合作會議（APEC）聚焦人工智慧（AI）等議題，工研院董事長吳政忠表示，台灣與韓國是「既合作又競爭」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。