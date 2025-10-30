理性看待聯準會降息 非投資等級公司債利多匯聚

美國聯準會10月29日繼續降息一碼至3.75~4%，主席鮑爾表示，愈來愈來多委員傾向至少暫停一個周期，以觀察先前降息的效果，顯示委員間意見分歧，12 月再度降息目前仍非定局。由於展望與市場預期有落差，各天期公債殖利率應聲彈升，十年期公債殖利率彈升10個基本點至4.0757%，其中，長天期債受利率波動影響大，以彭博美國20年期以上公債指數為例、單日下跌1.03%，反觀美國非投資等級公司債指數接近持平、僅微幅收低0.06%，美元指數彈升0.56%至99.22。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金理人葛倫‧華勒表示，美國經濟穩健成長，儘管近期就業趨緩，勞動生產力仍穩健上揚，消費者持續支出，通膨雖已顯著下滑但潛在攀升壓力仍存，如政府預算赤字與關稅影響等，聯準會對於通膨彈升的防範應會非常審慎，因此團隊預估未來一年聯準會可能只會降息兩次，低於市場預期的四次。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會降息環境可望嘉惠各類債市表現，不過，市場過於樂觀預期降息也將牽動利率波動偏高，非投資等級公司債對利率波動敏感度低，更看重的是企業的基本面體質。當前整體企業槓桿比率不高，利息保障倍數接近於新冠疫情前的相對高水準，企業信用品質遠高於金融海嘯前，因此能支持較緊的利差，以及處於歷史低檔的違約率。當前非投資等級公司債擁基本面強韌，信用品質提升，且收益水準具吸引力等多項利多匯聚，在股市評價面不斷攀高之際，不失為分散風險的投資選項。

葛倫‧華勒分析，非投資等級公司債產業分布與史坦普500指數為例的美股有顯著差異，科技股在美股占比高達四成，在非投資等級債占比低於一成，而能源與通訊業在非投資等級債的占比則是明顯高於股市，因此投資組合中納入非投資等級公司債可作為分散股市風險的良好工具。長期而言，非投資等級公司債可提供類似於股市的報酬機會，但波動性卻小許多。

富蘭克林坦伯頓公司債基金投資策略重視風險管控並且精準持債，經理團隊認為在投資於非投資等級債時持有與避開同等重要，避開一、趨勢下滑產業，例如通訊產業，尤其是當中的電信與有線衛星業者；避開二、過度競爭產業，例如付費電視，鑒於串流影音平台高度競爭且消費者收視習慣大幅改變。基金當前持債約300檔左右，遠低於指數約1,900檔成分債，歸功於研究分析團隊悠久且紮實的分析能力，因此能精準持債。

富蘭克林坦伯頓公司債基金提供多幣別與多級別選擇，有利於投資人分散貨幣配置與較穩定配息規劃的需求，績效表現優於同類型平均，現階段最看好金融業受惠於銀行退出傳統放貸及高齡化帶來的財富累積，且最不受關稅衝擊，並避開低端消費族群。