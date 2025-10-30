國人8成境外交易虛擬資產、政府管不到？彭金隆：符合法規亦可納管

金管會於立法院財委會10月30日針對《虛擬資產服務法》草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程進行專題報告，立委提出，台灣國內7～8成民眾使用境外虛擬資產交易平台，但這些境外平台至今無法納管，是否審查標準不透明？對此，金管會主委彭金隆回應，現在登記制規範很清楚，業者皆可提出申請，此外，未來專法上路後，會規劃類似電子支付業者的信託保管資產機制保障消費者權益。

虛擬資產服務提供商（VASP）登記制合格的9家業者中不見境外業者，但國人有約8成在境外交易，政府無法監管，立委黃珊珊也質疑是否登記流程不明確，導致境外業者申請後超過一年無法過關？彭金隆表示，目前登記制依規定執行，未來專法將進一步明確對於VASP業者的相關標準，包含資本額門檻規範等，並採行分級納管機制，金管會審查流程公平且公開，鼓勵合法業者進行登記，並沒有排除境外業者，未來境外交易平台若願遵循我國法規，也能適用並接受金管會監理。

彭金隆表示，VASP業者不是金融機構，但是會用類似的規格監管，有借貸等類似銀行業務的開放，這也是為什麼專法要建立資本適足、消費者保障等機制，未來VASP也會比照電子支付有信託的方式來管理。此外，是否建立類似存保機制的部分，相關機構的退場機制也會來討論。