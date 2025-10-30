聯準會降息 政策具彈性但風險仍存

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
聯準會降息與市場反應重點整理表
聯準會宣布再度降息1碼，為今年第二次調降利率。法人指出，此次結果符合市場預期，市場反應相對平淡。然而，因主席鮑爾對12月可能再度降息表達保留態度，美股一度下跌，終場收平，美元與美債殖利率則小幅上揚。

目前市場預期12月再降息1碼的機率降至60%，但聯準會強調「尚未定局」，顯示政策仍具彈性。瀚亞投信分析，聯準會態度謹慎，政策方向仍將依據經濟情勢調整。此次降息後，基準利率區間降至3.75%至4%，有助於壓低房貸與企業融資成本，進而刺激消費與投資。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，聯準會政策具前瞻性，但風險仍不可忽視。在缺乏完整數據的情況下降息，雖展現政策靈活性，卻也可能加深市場對政策透明度的疑慮。地緣政治與美國政府僵局仍為潛在變數，若政府停擺持續或貿易政策再度轉向，可能影響聯準會後續決策與市場信心。

周曉蘭建議，聯準會降息有利風險性資產，債券配置宜採中短天期且高品質的策略，並留意市場對通膨與政策動向的反應，廣納各類債市機會以分散風險。

