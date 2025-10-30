旅宿業開放中階技術人才 觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

根據統計，我國旅宿業在房務及清潔人員仍有約6,600人缺口待補。行政院今（30）日將在院會通過跨國勞動力精進方案，不過就有立委也有提到旅宿業開放的樣態是哪些？對此，觀光署長陳玉秀表示，旅宿業開放中階技術人力適用範圍將包括房務、清潔、櫃檯及餐飲。

根據報告指出，受少子化、高齡化及疫情衝擊影響，旅宿業面臨基層人力流失挑戰。根據2023年度委託調查結果，旅宿業在房務及清潔人員上仍有約6,600人缺口待補，雖然目前已開放鬆綁僑外生留用，但仍以優先以本國勞工補足人力缺口，自2023年4月起推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」方案，至2024年9月止實施。凡旅宿業者新聘房務及清潔人員，符合薪資條件並連續工作滿6個月者，可申請每月5,000元補助。截至目前，該補助已協助旅宿業者新增聘僱人員共2,811人，有效紓緩基層人力緊張。

此外，觀光署已於2024年10月公告放寬外國籍學生來台實習期間為學制之二分之一，並於2025年7月進一步放寬科系資格，目前已核准1,360名外籍學生來台實習。

面對旅宿業缺工，國民黨立委洪孟楷指出，針對旅宿業缺工問題，觀光署今年5月就說要跟勞動部研議開放移工，外界過去4、5個月都問不到資料，剛好今天排入議程就碰上行政院也要開放旅宿業引入移工，那這次開放的樣態有哪些？

陳玉秀表示，目前旅宿業規劃開放中階技術人力適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，來回開了很多次會議討論。

根據行政院規劃此次方案重點有三大方向，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才久用」與「強化政府效能」。企業若為本國勞工加薪，即可增加外籍移工聘僱額度；同時政府也將給予資深外籍移工永居證，並計畫於明年第一季在海外設置「跨國勞動力延攬中心」，以國對國方式直接自引進旅宿、港口碼頭中階技術人員。