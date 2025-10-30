陳明祺：台灣高科技產業鏈要角 區域安全最佳夥伴

快訊

中央社／ 台北30日電

美國中西部跨州議會領袖訪問團訪問台灣，外交部政次陳明祺款宴時表示，台灣在高科技產業鏈扮演關鍵角色，是維繫區域安全與促進國防產業發展的最佳合作夥伴。

外交部上午發布新聞稿指出，美國中西部跨州議會領袖訪問團於10月27日至11月1日訪台。陳明祺於10月29日款宴訪團一行，雙方就推動台美高科技產業合作、教育及農業交流、能源安全及區域情勢等議題交換意見。

陳明祺表示，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，尤其台灣在高科技產業鏈扮演關鍵角色，是維繫區域安全與促進國防產業發展的最佳合作夥伴。近年台美高科技產業互動熱絡，有助提升雙方在經貿方面的互惠互利夥伴關係

科羅拉多州參議會代議長珍妮特（Dafna MichaelsonJenet）代表訪團表示，重視與台灣友誼及夥伴關係，肯定台灣與美國中西部各州交流成果，期待雙邊持續拓展在教育、農業及經貿等領域合作。

外交部說明，訪團由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部地區各州參、眾議會領導階層議員組成。外交部期盼與美國友人持續深化以自由價值為基礎的夥伴關係，共同作為全球民主的守護力量。

