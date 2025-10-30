聽新聞
台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能
經濟部今年第3季統計資料公布，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項都居六都第一，較上季還增加一項，這也是自2021年第2季以來，連續18季蟬聯至少4項指標冠軍。
經濟發展局長張峯源上午說，受惠於移師至嶄新的台中國際會展中心，試營運首展「台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」參展家數與攤位數規模達到歷年之最，吸引的國內外買主數量是往年的3倍，龐大的觀展人流不僅直接反映在展場的熱絡交易上，更實質地外溢至周邊的旅宿與餐飲業者，帶動整體的觀光與商業發展，會展經濟展現強大動能，也為台中經濟注入新動能。
他說，資料顯示，台中市第3季與去年同期比較，商業登記家數增加3259家，商業登記資本額成長10.27億元、成長率達4%；公司登記家數增加3317家，公司登記資本額成長率達4.1%，顯示在美國對等關稅衝擊下，民間投資信心仍在穩定提升。
其中，商業登記以批發與零售業最為活躍，公司登記概況則皆以製造業居冠。除了家數及資本額雙雙成長外，從內政部營建署統計數據也可看出，台中市的商業投資旺盛買氣，今年前7月全台商業類建築使用照核發樓地板面積達15.84萬坪，其中台中市以9萬3562坪、年增17倍高居全國第一，顯示企業積極布局、商辦與商業設施建設熱度空前。
在「經濟部投資台灣三大方案」中，台中持續以348家投資案蟬聯全台第一，其中位在烏日的「通琦企業」深耕40年，專精塑膠板材與大型外殼真空吸塑成型，為國內唯一通過AS9100航太品質系統認證的廠商，該公司近日斥資3億元興建新廠，導入機聯網與能源管理系統，並朝智慧製造與綠能減碳轉型。
