滿足AI用電 美國將砸800億美元建核反應爐

美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。

這項合作目的是要全美各地加速部署核電，實現川普總統ＡＩ雄心，提高美國與中國競爭優勢。這三家公司說，新反應爐採西屋核能技術，西屋AP1000雙機組核能發電技術將在全美四十三州創造或維持四點五萬個製造和工程就業及逾十萬個營建工作。

ClearView Energy Partners分析師傅克斯說，「川普政府確實重視核能，有了這樣的政策支持，或許正是核能產業所需要的。」

二○二二年以來，西屋電氣由Brookfield資產管理公司和加拿大鈾礦商Cameco共同持有。Brookfield指出，美國將成為西屋電氣的首批AP1000核能機組的採購方，在政府支持下，將足以啟動開發計畫，包括採購生產和交付周期較長的關鍵零組件。

此外，日本也同意投資超過三三○○億美元於美國能源基礎建設。根據日本經產省發布的資料，日本三菱重工、東芝集團和ＩＨＩ等企業將成為西屋核電機組的供應商。

彭博資訊報導，到二○三五年美國資料中心的用電量將增一倍，占總需求的近百分之九。用電需求激增帶動一股新建發電廠和電網熱潮。由於建造新反應爐需要數年時間，像Google等公司正考慮重啟已關閉的核電廠，期能更快獲得電力。