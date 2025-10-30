聽新聞
滿足AI用電 美國將砸800億美元建核反應爐

聯合報／ 編譯林聰毅劉忠勇／綜合報導
美國核電設備商西屋電氣將與美國政府合作，加速核電部署。 （美聯社）
美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。

這項合作目的是要全美各地加速部署核電，實現川普總統ＡＩ雄心，提高美國與中國競爭優勢。這三家公司說，新反應爐採西屋核能技術，西屋AP1000雙機組核能發電技術將在全美四十三州創造或維持四點五萬個製造和工程就業及逾十萬個營建工作。

ClearView Energy Partners分析師傅克斯說，「川普政府確實重視核能，有了這樣的政策支持，或許正是核能產業所需要的。」

二○二二年以來，西屋電氣由Brookfield資產管理公司和加拿大鈾礦商Cameco共同持有。Brookfield指出，美國將成為西屋電氣的首批AP1000核能機組的採購方，在政府支持下，將足以啟動開發計畫，包括採購生產和交付周期較長的關鍵零組件。

此外，日本也同意投資超過三三○○億美元於美國能源基礎建設。根據日本經產省發布的資料，日本三菱重工、東芝集團和ＩＨＩ等企業將成為西屋核電機組的供應商。

彭博資訊報導，到二○三五年美國資料中心的用電量將增一倍，占總需求的近百分之九。用電需求激增帶動一股新建發電廠和電網熱潮。由於建造新反應爐需要數年時間，像Google等公司正考慮重啟已關閉的核電廠，期能更快獲得電力。

AI 美國 核能 核電 川普 基礎建設 反應爐 西屋電氣 機組

前3季房屋交易19.5萬棟 近9年低點、史上第3低

房市交易陷入冰點。內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數，交易量為十九萬四九七六棟，創下二○一七年後，九年以來最低紀錄，若與去年同期相比，衰退百分之廿八。

滿足AI用電 美國將砸800億美元建核反應爐

美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少八百億美元的核子反應爐，以滿足ＡＩ及資料中心不斷增長的電力需求。

台電：已完成核電廠現況評估 經濟部正審理報告

美國大力發展ＡＩ，科技大廠展開搶電大戰，其中重啟核電廠也成選項之一。外界關切國內核電再運轉計畫，台電公司副總經理許永輝昨說，台電已完成各核電廠現況評估報告，完成必要程序後將評估再運轉可行性。中經院綠色經研中心副研究員陳中舜表示，若重啟核二、核三機組，一年可為台電省下一三五二億元，只要兩年即可抵銷台電虧損，顯示核能在能源結構中仍具經濟效益。

GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」

輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵...

全球首家市值破5兆美元企業 黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G

全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...

觀察站／AI十字路口 總體規畫刻不容緩

在ＡＩ時代，「機器人」會取代「人」，完成許多例行工作，看起來可能會讓很多人失業，但換個角度看，在全球多國邁入超高齡化社會...

